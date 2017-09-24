MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 24 سبتمبر 2017 01:23 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الحوثيون يلوحون بصفقة مع «الإصلاح»
أخبار وتقارير

الحوثيون يلوحون بصفقة مع «الإصلاح»

الأحد 24 سبتمبر 2017 08:22 صباحاً
( عدن الغد ) عكاظ :

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) أن البرلمان سيعقد أولى جلساته في عدن نهاية شهر أكتوبر القادم، موضحا أن عودته إلى عدن ليست مرتبطه بزمن معين.

وسخر هادي في حوار مع «قناة العربية» من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، قائلا: «إنه مختفٍ في كهوف صعدة ينتظر نزول المهدي المنتظر كي يتحركا معا».

 

 

من جهة أخرى، قتل 18 عنصرا من الانقلابيين أمس (السبت)، في قصف للتحالف العربي على تعزيزات لهم في منطقة شعب اللبن بحجة، كما قتل مسؤول إمداد الميليشيات الحوثية أبو أمجد الجبري مع 23 من مرافقيه في قصف للتحالف في جبهة حرض خلال اليومين الماضيين. وهاجم رئيس تحرير صحيفة «الهوية» محمد العماد، المقرب من زعيم الحوثيين، نجل شقيق المخلوع طارق صالح والصحفي نبيل الصوفي، متهما إياهما بـ«البلطجة».

 

 

وكشف العماد في تسجيل اطلعت عليه «عكاظ» أمس، أن الحوثيين اتفقوا مع المخلوع على التخلى تدريجياً عن قيادة الحزب للأمين العام عارف الزوكا، لكن تبين أن الأخير لا يمتلك قرار نفسه وأن هناك من يتحكم فيه من أمثال طارق صالح وغيره، واصفاً الزوكا بـ«الدمية».

 

 

وأشار إلى فشل الحوثيين في إجراء تغييرات في حزب المؤتمر وعزل المخلوع، وأضاف أن المخلوع بمساعدة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمد القوسي، يقف وراء عدم تمكين الحوثيين من السيطرة الكاملة على الحرس الجمهوري ونقل القوات إلى الجبهات.

وأعرب عن استياء الحوثيين من تشكيل أقارب المخلوع لكتائب سرية في صنعاء، تنفذ عمليات اغتيال القيادات التي كانت ترشحها لقيادة الحرس الجمهوري، وألمح العماد إلى أن الحوثيين بصدد عقد صفقة مع حزب «الإصلاح» نكاية في المخلوع.

 

 

من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الحوثيين أنشأوا في صعدة معسكرات تدريب جديدة لأطفال دون موافقة أهلهم.

من جهة ثانية، أكد التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أن الميليشيات الانقلابية تستخدم الأموال التي نهبتها من قوت الشعب اليمني وحقوقه واحتياجاته في تأجيج الفتن والصراعات، والإنفاق على تغذية الإشكالات، ما زاد من تفاقم الأزمة سوءا.

 

 

وأوضح عضو التحالف فؤاد محمد في كلمته أمام الدورة 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن اليمن الذي تمزقه الحروب والاقتتال غارق في التهجير والدماء والانتهاكات المتلاحقة لحقوق الإنسان.


المزيد في أخبار وتقارير
في تهنئتها للقيادة السعودية باليوم الوطني.. الجالية الجنوبية بالمملكة والخليج تؤكد انها الذراع الأيمن للملك سلمان والشعب السعودي
رفعت الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي برقية تهنئه الى قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وقالت برقية الجالية
منحة طارئة جديدة من اليابان لليمن بمبلغ 2 مليون دولار
قررت حكومة اليابان في 19 سبتمبر تقديم منحة طارئة إضافية لليمن بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى عبر اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي .   وتهدف هذه المساعدات الإنسانية من
الرئيس هادي: إدارة "أوباما" سهلت توسع الحوثيين باليمن
كشف رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ان الادارة الامريكية السابقة، بزعامة الرئيس باراك اوباما، سهلت توسع مليشيات الحوثي، في اليمن، لأنه لم يكن يفكر الا في


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مالك محطة وقود بأبين يزوج ابنته لعامل من عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه
هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن
قصة حقيقية : فتاة بلا اهل
ما الذي وجده مواطنون بعدن داخل قرص روتي؟ .. لن تصدق ذلك
تعيين قائد عسكري إماراتي جديد لإدارة ملف عدن والمناطق المجاورة
مقالات الرأي
قيل الكثير في المآلات التي تنتظر الجنوب بعد ما عصفت به خلال نصف قرن من الزمن و أمعنت في تدميره سياسيا
صحيح أن مستشفى ابن خلدون في حوطة لحج يفتقد للكثير من الإمكانيات والخدمات والعناية الصحية ، مؤخرًا تزايدت حدة
الأستاذ الكبير والصحفي القدير يحيى عبدالرقيب الجبيحي ونجله "حمزه" المعتقلان في سجن الأمن السياسي منذ اكثر من
في كثير من دول العالم التي شهدت ثورات، وانعطافات، وتحولات، ضد الاستبداد، والديكتاتورية، والاستعمار، لم تصل
وهنا يظهر الفرق الشاسع بين المطالب المشروعة، والمكتسبة لشعب  كردستان، في الاستفتاء، والحلول المفقودة
في بداية التسعين من عمره , ودع الحياةَ المرشدُ العامُ السابق للإخوان المسلمين " محمد مهدي عاكف " . لقي الله
    الامارات مجدداً تستهدف الجنوب وترفع الإقامة الجبرية عن احمد علي وهذه الاسطوانة الجديدة هي حلقه من
مرت سنين عديدة على نضال شعبنا الجنوبي في ظل الاحتلال اليمني آنذاك ، وكان ذو زخم عظيم وذروة كبيرة  ومستمرة
بسبب خطورة جرائم الفساد على حاضر ومستقبل الوطن فقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على عدم تقادم
مما لا شك فيه ان الخطاب التاريخي الذي القاه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الزواج يا علي
تهنئة : الف مبروك يا ابو علي يتربى بعزكم
وفيات
رئيس الحركة الشبابية بالجامعات الجنوبية يعزي في وفاة المناضل شوارب
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017