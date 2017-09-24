إسقاط صاروخ باليستي وطائرة استطلاع لانقلابيي اليمن

أسقطت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقه انقلابيو اليمن نحو أراضي المملكة، إذ أسقط الصاروخ في محافظة خميس مشيط، كما دمَّرت طائرات القوات الجوية منصته داخل الأراضي اليمنية.

كما أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، إسقاط طائرة استطلاع تجسسية تابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي صالح، في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء.

ونقل موقع الجيش «26 سبتمبر نت» عن مصادر ميدانية قولها إن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة استطلاع للمليشيات أثناء محاولتها تصوير مواقع الجيش في منطقة حام بمديرية المتون.

وبحسب المصادر، «فإن هذه هي ثالث طائرة استطلاع تمكن أبطال الجيش الوطني من إسقاطها خلال الأيام الأربعة الماضية».