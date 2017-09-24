MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 24 سبتمبر 2017 08:50 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الرئيس هادي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات في البلاد
أخبار وتقارير

الرئيس هادي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات في البلاد

الأحد 24 سبتمبر 2017 05:37 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش بمكتب الأمين العام بالأمانة العامة للأمم المتحدة.



وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن بذل قصارى جهوده لدعم اليمن على مختلف المناحي وصولاً لتحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار وتعافي الحياة وعودة التنمية المستدامة.



هذا وعبّر الرئيس هادي عن سروره البالغ بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليمن لتجاوز تحدياته ووضع حد لتمرد القوى الانقلابية التي لا تزال إلى اللحظة تحاصر المدن وتقتل الأطفال والعزل الأبرياء في تعز وغيرها من المدن.



وأكد الرئيس هادي دعم جهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ تجسيداً للدعم والتجاوب المتواصل والصادق في محطات السلام والحوار المختلفة الذي تعاملت به الحكومة بشكل إيجابي بكافة محطاته وآخرها مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة.



 وأكد أهمية بذل مزيد من التنسيق بين المنظمات الأممية والحكومة الشرعية وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن. 


المزيد في أخبار وتقارير
الجبير: ندعم الحل السياسي للأزمتين اليمنية والسورية
أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، دعم بلاده للحل السياسي للأزمتين اليمنية والسورية. جاء ذلك في كلمة للجبير بالأمم المتحدة، في إطار أعمال الجمعية
القوات السعودية تحبط تسللا للميليشيات
تصدت القوات السعودية لمحاولات تسلل واقتراب من الشريط الحدودي، وتمكنت من رصد وتقدم نحو 40 عنصرا من الميليشيات وقصفتهم بالراجمات والمدفعية وقضت عليهم، كما دمرت ٥
الحوثيون يلوحون بصفقة مع «الإصلاح»
أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) أن البرلمان سيعقد أولى جلساته في عدن نهاية شهر أكتوبر القادم، موضحا أن عودته إلى عدن ليست مرتبطه بزمن معين. وسخر


الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مالك محطة وقود بأبين يزوج ابنته لعامل من عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه
هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن
فيما شهدت الحادثة حالة وفاة.. اليمنية تترك مسافريها في صحراء حضرموت لـ(20) ساعة
معالج بالقرأن في عدن يتسبب بوفاة امرأة
ما الذي وجده مواطنون بعدن داخل قرص روتي؟ .. لن تصدق ذلك
مقالات الرأي
الأستاذ الكبير والصحفي القدير يحيى عبدالرقيب الجبيحي ونجله "حمزه" المعتقلان في سجن الأمن السياسي منذ اكثر من
في كثير من دول العالم التي شهدت ثورات، وانعطافات، وتحولات، ضد الاستبداد، والديكتاتورية، والاستعمار، لم تصل
وهنا يظهر الفرق الشاسع بين المطالب المشروعة، والمكتسبة لشعب  كردستان، في الاستفتاء، والحلول المفقودة
في بداية التسعين من عمره , ودع الحياةَ المرشدُ العامُ السابق للإخوان المسلمين " محمد مهدي عاكف " . لقي الله
    الامارات مجدداً تستهدف الجنوب وترفع الإقامة الجبرية عن احمد علي وهذه الاسطوانة الجديدة هي حلقه من
مرت سنين عديدة على نضال شعبنا الجنوبي في ظل الاحتلال اليمني آنذاك ، وكان ذو زخم عظيم وذروة كبيرة  ومستمرة
بسبب خطورة جرائم الفساد على حاضر ومستقبل الوطن فقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على عدم تقادم
مما لا شك فيه ان الخطاب التاريخي الذي القاه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تكاثرت المنشورات والكتابات التي تتناول المجلس الانتقالي الجنوبي ومعظم هذه الكتابات تنطلق من موقف الضد الذي
وأنت تتجه الى الضالع..أول سؤال يخطر في بالك..هل سنمر من (نقيل الربض) بسلام؟ وهل سياتي اليوم الذي تنتهي فيه
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الزواج يا علي
تهنئة : الف مبروك يا ابو علي يتربى بعزكم
وفيات
رئيس الحركة الشبابية بالجامعات الجنوبية يعزي في وفاة المناضل شوارب
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017