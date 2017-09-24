قصفت القوات الموالية للحوثيين وصالح مساء يوم السبت مدينة خميس مشيط بصاروخين باليستيين في حين قالت السعودية انه تم التصدي لهم .

وقالت دوائر اعلام يمنية من صنعاء ان الصاروخين استهدفا قاعدة عسكرية سعودية .

وبحسب مصادر سعودية فقد تم اعتراض هذه الصواريخ في سماء المنطقة .

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يقصفون خميس مشيط بصاروخين باليستيين والدفاعات السعودية تتصدى قصفت القوات الموالية للحوثيين وصالح مساء يوم السبت مدينة خميس مشيط بصاروخين باليستيين في حين قالت السعودية انه تم التصدي لهم . وقالت دوائر اعلام يمنية من صنعاء ان مستشار محافظة لحج يبعث ببرقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء(شوارب) بعث الأخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج ببرقية عزاء ومواساة من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان بوفاة اللواء/صالح قاسم ناجي (شوارب) أحد مناضلي ثورة أنباء عن اتفاق جديد بين الحوثيين وصالح.. وهذه تفاصيله تواردت أنباء عن اتفاق جديد بين طرفي الانقلاب في صنعاء “الحوثي وصالح” في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين وإزالة التوترات التي طفت إلى السطح مؤخراً حتى وصلت