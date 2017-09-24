مستشار محافظة لحج يبعث ببرقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء(شوارب)

بعث الأخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج ببرقية عزاء ومواساة من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان بوفاة اللواء/صالح قاسم ناجي (شوارب) أحد مناضلي ثورة 14اكتوبر 1963م إلى اولاد وإخوان الفقيد والى كافة أفراد الاسرة الكريمة وجميع قبيلة المحلئي في ردفان وفي عدن وفي داخل الوطن والمهجر .

وانتقل اللواء صالح ناجي إلى رحمة الله تعالى مساء يوم الجمعة في أحد مستشفيات محافظة عدن اثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء ناهزت السبعين عام قضى معظمها في خدمة الوطن والقوات المسلحة شغل خلالها العديد من المناصب العسكرية منها قائد المليشيا الشعبية محافظة لحج .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان انا لله وما إليه راجعون .

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