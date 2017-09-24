مالك محطة وقود بأبين يزوج ابنته لعامل من عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه

زوج مالك محطة وقود بعدن يوم السبت عامل بالمحطة التي يملكها على احد عماله مقابل مهر هو الاول من نوعه في تاريخ المنطقة .

واشترط الحاج بافقير وهو مالك محطة محروقات بمنطقة الجول بمحافظة ابين على شاب يعمل لديه ان يواصل عمله عند الحاج لـ5 سنوات مقابل ان يزوجه احدى بناته.

وابرمت عقد زواج الشاب زيد صبيح اليحوي بالمسجد الكبير بحضور الشيخ سليم الصبيحي وبمباركة عدد غفير من المواطنين .

ولقيت هذه الخطورة ارتياح الاهالي ومباركتهم هذه الزيجة التي قالوا انها تشجع مساعدة الشباب الغير قادر على الزواج.

*من انور الحضرمي

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يقصفون خميس مشيط بصاروخين باليستيين والدفاعات السعودية تتصدى قصفت القوات الموالية للحوثيين وصالح مساء يوم السبت مدينة خميس مشيط بصاروخين باليستيين في حين قالت السعودية انه تم التصدي لهم . وقالت دوائر اعلام يمنية من صنعاء ان مستشار محافظة لحج يبعث ببرقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء(شوارب) بعث الأخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج ببرقية عزاء ومواساة من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان بوفاة اللواء/صالح قاسم ناجي (شوارب) أحد مناضلي ثورة أنباء عن اتفاق جديد بين الحوثيين وصالح.. وهذه تفاصيله تواردت أنباء عن اتفاق جديد بين طرفي الانقلاب في صنعاء “الحوثي وصالح” في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين وإزالة التوترات التي طفت إلى السطح مؤخراً حتى وصلت