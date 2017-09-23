القوات الحكومية اليمنية تحمّل “الحوثيين” مسؤولية وفاة ضابط شرطة بعد تعذيبه
( عدن الغد ) الأناضول :
حمّلت القوات الحكومية اليمنية، مسلحي ميليشيات الحوثي، وحلفاءهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مسؤولية وفاة ضابط رفيع بعد تعرضه لتعذيب خلال اختطافه.
وقال بيان صادر عن إدارة الشرطة في محافظة تعز في اليمن، يوم السبت:” إن العقيد محمد الجندي توفي اليوم، متأثرًا بإصابته خلال تعذيبه من قِبل الحوثيين”.
وأوضح أن “الحوثيين خطفوا الضابط لنحو عام كامل، وأفرجوا عنه قبل شهر، لكنه توفي اليوم متأثرًا بإصاباته البليغة نتيجة التعذيب الشديد”.
وأضاف البيان: “تآمر عليه العقيد المتمرد الانقلابي المدعو عبده الجندي محافظ تعز المعيّن من قِبل الحوثيين، الذي نحمّله كامل المسؤولية لما تعرض له الشهيد”.
وتوعد البيان “محافظ تعز باتخاذ كافة الإجراءات لمقاضاته عاجلًا أو آجلًا”.
وتتهم منظمات حقوقية يمنية ميليشيات الحوثي بمواصلة اختطاف آلاف المدنيين، ورفض السماح لذويهم بزيارتهم.
وتقول الحكومة :”إن تحالف الحوثي ـ صالح اختطف أكثر من 3 آلاف مواطن يمني في المناطق التي يسيطرون عليها”.
وبحسب الحكومة يُجرى إخفاء المختطفين في سجون سرية، وتعريض حياتهم للخطر، ومن بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي المعتقل منذ مارس/آذار 2015، والسياسي البارز، محمد قحطان المعتقل منذ إبريل/نيسان 2015.
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