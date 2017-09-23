اتحاد وكالات الحج والعمرة تكرم وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة وتشيد بجهودة الكبيرة

كرم اتحاد وكالات الحج والعمرة وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ /مختار الرباش نظير لجهودة الكبيرة التي بذلها منذ بداية تفويج الحجاج اليمنين واستقبالهم في منفذ الوديعة وتذليل كافة الصعاب التي تواجهم والوقوف الى جانبهم حتى عودتهم للاراضي اليمنية ..

وخلال حفل التكريم اكد وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ/مختار الرباش ان تكريمنا الحقيقي هو ان ينعم وينال حجاج بيت الله الحرام العناية والرعاية الكاملة لموسم الحج للعام 1438 هجرية وان نتجاوز اي سلبيات في الاعوام القادمة مشيراً الى ظرورة تكاتف الجهود ورص الصفوف لاجل توفير جودة الخدمات والرعاية لحجاج بيت الله الحرام ..

اردف وجدنا لاجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وسنبذل الغالي والنفيس لاجل تهيئة كل الظروف الملائمة لراحتهم والتغلب على كل الصعاب التي تواجهم، ولن نكون الا الى جانبهم ومرافقين معهم نعمل على راحتهم ليتمكنوا من تأدية الشعائر المقدسة بكل سهولة ويسر..

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يقصفون خميس مشيط بصاروخين باليستيين والدفاعات السعودية تتصدى قصفت القوات الموالية للحوثيين وصالح مساء يوم السبت مدينة خميس مشيط بصاروخين باليستيين في حين قالت السعودية انه تم التصدي لهم . وقالت دوائر اعلام يمنية من صنعاء ان مستشار محافظة لحج يبعث ببرقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء(شوارب) بعث الأخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج ببرقية عزاء ومواساة من مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان بوفاة اللواء/صالح قاسم ناجي (شوارب) أحد مناضلي ثورة أنباء عن اتفاق جديد بين الحوثيين وصالح.. وهذه تفاصيله تواردت أنباء عن اتفاق جديد بين طرفي الانقلاب في صنعاء “الحوثي وصالح” في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين وإزالة التوترات التي طفت إلى السطح مؤخراً حتى وصلت