“بلاد بنط” في الصومال تحتجز قاربًا محملًا بالأسلحة من اليمن

احتجزت السلطات في إقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال، السبت، قاربًا محملًا بالأسلحة من اليمن، وفق ما صرح به قائد الشرطة البحرية في الإقليم.

وقال القائد العام للشرطة البحرية عبد الرحمن محمود حسن: إن “القوات البحرية الأوروبية التي تسيّر دوريات قبالة سواحل الصومال، رصدت مسار القارب الصغير الذي يحمل اسم الفاروق منذ إبحاره من اليمن”.

وأضاف أن “الشرطة البحرية في بلاد بنط صادرت، صباح السبت، حمولات أخرى من الأسلحة كانت على القارب، الذي كان من المقرر أن يصل إلى مقاتلي تنظيم داعشوحركة الشباب الإسلامية التي تنشط في الصومال”.

وحسب القائد العام للشرطة، فإنه يعتقد بأن الشحنة كانت مملوكة لمهربي أسلحة كانوا سيبيعونها في محال التجزئة المحلية، حيث قال: “اليوم نشتبه في أن تجارًا كانوا يسعون لبيع هذه الأسلحة لكن ينبغي علينا إجراء مزيد من التحقيق”.

وعرضت السلطات في بلاد بنط، عشرات من قطع الأسلحة المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة وبنادق الكلاشنيكوف، وعشرات الصناديق من الذخيرة التي كانت بالقارب بعد اعتراضه في المياه الساحلية، قبالة الإقليم الواقع في القرن الأفريقي.

وشهدت بلاد بنط قتالًا عنيفًا على مدى الشهور القليلة الماضية، إذ تهاجم حركة الشباب وفصيل منشق عنها على صلة بتنظيم داعش، قوات الحكومة حول منطقة تلال على بعد 30 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة “بوصاصو” عاصمة الإقليم.

وفي حزيران/يونيو الماضي، سيطرت “حركة الشباب” على قاعدة عسكرية في بلدة أف أرور بمنطقة التلال، مما أسفر عن مقتل 38 شخصًا، كثير منهم جنود.

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