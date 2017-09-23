تعيين قائد عسكري إماراتي جديد لإدارة ملف عدن والمناطق المجاورة
السبت 23 سبتمبر 2017 06:43 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
علمت صحيفة "عدن الغد" ان الإدارة الإماراتية بعدن استبدلت القائد العسكري الإماراتي المعروف سعيد بن شامس المحرمي والمعروف "بابومحمد" بقائد أخر .
وبحسب المصادر لصحيفة "عدن الغد" فقد غادر ابو محمد عقب انتهاء فترة عمله العسكرية بعدن والتي امتدت حوالي عامين .
واكتسب "ابو محمد" خلال عامين من تواجده بعدن حضورا قويا .
وتتمثل مهمة قائد القوات الإماراتية بادارة ملف المعارك في الساحل الغربي والاشراف على قوات الحزام الأمني وقوات أمنية وعسكرية أخرى بعدن .
وقال مقربون من "ابو محمد" انه كشخصية عسكرية عرف بحضوره القوي وعلاقاته الواسعة مع شخصيات مختلفة.
ولم تعرف هوية القيادي الذي خلف ابو محمد في مهام عمله .
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