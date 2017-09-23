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راشد : الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد

السبت 23 سبتمبر 2017 06:16 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد ان الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد.

وكان راشد يتحدث عن شكل الدولة القادم في الجنوب .

وقال راشد :" البعض يتصور ان الجنوب سيعود على طريقة الجبهة القومية و67 م .

هذا في المشمش .

الجنوب سيعود بالواقع الجديد ... ولايات ست ووفق الكثافة السكانية والثروات وهي من ستحدد الغلبة في القرار .

غير هذا في المشمش !!.

اعملوا مابدا لكم لن يكون الا ما سيقرره الواقع الجديد .. تذكروا ... الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد .


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