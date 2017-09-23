قال القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد ان الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد.

وكان راشد يتحدث عن شكل الدولة القادم في الجنوب .

وقال راشد :" البعض يتصور ان الجنوب سيعود على طريقة الجبهة القومية و67 م .

هذا في المشمش .

الجنوب سيعود بالواقع الجديد ... ولايات ست ووفق الكثافة السكانية والثروات وهي من ستحدد الغلبة في القرار .

غير هذا في المشمش !!.

اعملوا مابدا لكم لن يكون الا ما سيقرره الواقع الجديد .. تذكروا ... الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد .

المزيد في أخبار وتقارير تعيين قائد عسكري إماراتي جديد لإدارة ملف عدن والمناطق المجاورة علمت صحيفة "عدن الغد" ان الإدارة الإماراتية بعدن استبدلت القائد العسكري الإماراتي المعروف سعيد بن شامس المحرمي والمعروف "بابومحمد" بقائد أخر . وبحسب المصادر لصحيفة راشد : الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد قال القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد ان الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد. وكان راشد يتحدث عن شكل الدولة القادم في الجنوب . وقال راشد :" البعض هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، أن موعد انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن سيكون نهاية الشهر القادمة. وقال الرئيس