راشد : الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد
السبت 23 سبتمبر 2017 06:16 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد ان الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد.
وكان راشد يتحدث عن شكل الدولة القادم في الجنوب .
وقال راشد :" البعض يتصور ان الجنوب سيعود على طريقة الجبهة القومية و67 م .
هذا في المشمش .
الجنوب سيعود بالواقع الجديد ... ولايات ست ووفق الكثافة السكانية والثروات وهي من ستحدد الغلبة في القرار .
غير هذا في المشمش !!.
اعملوا مابدا لكم لن يكون الا ما سيقرره الواقع الجديد .. تذكروا ... الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد .
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