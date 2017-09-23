هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، أن موعد انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن سيكون نهاية الشهر القادمة.

وقال الرئيس هادي خلال مقابلته مع قناة "العربية" أن مجلس النواب سوف يعقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الرئيس هادي قد اصدر قرارا بنقل مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن من صنعاء الذي تحتلها المليشيات الانقلابية.

وتقوم الحكومة الشرعية بعمل التجهيزات اللازمة لعقد جلسات المجلس في عدن، حيث من المنتظر أن يبدأ جلساته خلال الفترة القليلة القادمة.

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