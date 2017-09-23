هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن
السبت 23 سبتمبر 2017 06:01 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، أن موعد انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن سيكون نهاية الشهر القادمة.
وقال الرئيس هادي خلال مقابلته مع قناة "العربية" أن مجلس النواب سوف يعقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان الرئيس هادي قد اصدر قرارا بنقل مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن من صنعاء الذي تحتلها المليشيات الانقلابية.
وتقوم الحكومة الشرعية بعمل التجهيزات اللازمة لعقد جلسات المجلس في عدن، حيث من المنتظر أن يبدأ جلساته خلال الفترة القليلة القادمة.
تعليقات القراء
278527
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
السبت 23 سبتمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
بالمختصر المفيد هادي يلعب بالنار الذي ستحرقه وبالذات إذا أتى بمرافقته علي كاتيوشا واللَّهُ أعلم .
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