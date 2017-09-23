مليشيات الحوثي تفرج عن الصحفيين الخوداني والمهذري
السبت 23 سبتمبر 2017 05:35 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
افرجت مليشيات الحوثي عن الصحفيين كامل الخوداني وعابد المهذري بعد ايام من اعتقالهم.
وقال مصدر محلي في صنعاء أن مليشيات الحوثي أفرجت قبل قليل عن الصحفيين المقربين من الرئيس السابق صالح بعد أيام من احتجازهم.
وكانت ميليشات الحوثي قد اعتقلت القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني بعد ايام من اعتقال الصحفي عابد المهذري بسبب منشوارت لهما في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تصرفات جماعة الحوثي.
تعليقات القراء
278521
[1] ألم (أنصحك) يا (مهذري) ألّا تقف في وجه (إنتقاداتي) ل(عبدو الحوثي) ف(تخسرني) ك(زميل قلم)..و(رفيق مصير)..؟!
السبت 23 سبتمبر 2017
رياض حسين القاضي - إبن عدن | المنفئ الأضطراري الأجنبي - (ألمانيا)
كما في (العنوان)..أعلاه..(نصّا)..و(حرفا) : ألم (أنصحك) يا (مهذري) ألّا تقف في وجه (إنتقاداتي) ل(عبدو الحوثي) ف(تخسرني) ك(زميل قلم)..و(رفيق مصير)..؟!
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