مليشيات الحوثي تفرج عن الصحفيين الخوداني والمهذري

افرجت مليشيات الحوثي عن الصحفيين كامل الخوداني وعابد المهذري بعد ايام من اعتقالهم.

وقال مصدر محلي في صنعاء أن مليشيات الحوثي أفرجت قبل قليل عن الصحفيين المقربين من الرئيس السابق صالح بعد أيام من احتجازهم.

وكانت ميليشات الحوثي قد اعتقلت القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني بعد ايام من اعتقال الصحفي عابد المهذري بسبب منشوارت لهما في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تصرفات جماعة الحوثي.

المزيد في أخبار وتقارير تعيين قائد عسكري إماراتي جديد لإدارة ملف عدن والمناطق المجاورة علمت صحيفة "عدن الغد" ان الإدارة الإماراتية بعدن استبدلت القائد العسكري الإماراتي المعروف سعيد بن شامس المحرمي والمعروف "بابومحمد" بقائد أخر . وبحسب المصادر لصحيفة راشد : الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد قال القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد ان الكثافة السكانية والثروات هي من ستحكم الجنوب الجديد. وكان راشد يتحدث عن شكل الدولة القادم في الجنوب . وقال راشد :" البعض هادي يعلن عن حدث سياسي قد يخلط كل الاوراق في عدن أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، أن موعد انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن سيكون نهاية الشهر القادمة. وقال الرئيس

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