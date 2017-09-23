MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 23 سبتمبر 2017 11:50 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير "يونيسيف" تحذر من احتمال تعذر عودة 4.5 مليون طفل باليمن لمدارسهم
أخبار وتقارير

"يونيسيف" تحذر من احتمال تعذر عودة 4.5 مليون طفل باليمن لمدارسهم

السبت 23 سبتمبر 2017 11:04 صباحاً
( عدن الغد ) الأناضول :

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، اليوم الجمعة، إنه قد يتعذر عودة 4.5 مليون طفل في اليمن إلى مدارسهم في بداية هذا العام الدراسي، بسبب عدم صرف رواتب معلميهم منذ نحو عام.

 

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة في اليمن لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ نحو عام، لذلك قد يتعذر عودة 4.5 مليون طفل إلى مدارسهم هذا العام الدراسي.

 

والأحد الماضي، بدأ العام الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، فيما يبدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

وأعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية، في بيان سابق لها، إضراب المعلمين عن العمل (في مناطق سيطرة الحوثيين) حتى دفع رواتبهم كاملة.

 

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى. 

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير. 


المزيد في أخبار وتقارير
وزير الإعلام اليمني: 639 صحفيا يمنيا فقدوا أعمالهم في عام.. صحفيو اليمن بين الموت أو «الجنون».. كلاهما «علقم»
  لم تنفك ميليشيات «الحوثي» والرئيس المخلوع عن ممارسة القتل بأبشع صوره، فنيران قتلهم طالت كل شيء، ليحاولوا ذر رمادها في عيون السلطة الرابعة ليقتلوا
صحفي جنوبي : السلطات الامنية المكلفة بحماية الشرعية والتحالف هي فقط من تم تفعيلها بعدن
قال صحفي جنوبي ان السلطات الامنية المكلفة بحماية التحالف العربي في البريقة واعضاء الحكومة الشرعية في قصر معاشيق هما من تم تفعيلهما بعدن في حين انه لايوجد أي تفعيل
مقتل مسؤول ميداني حوثي بغارات للتحالف قرب السعودية
أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل مسؤول ميداني حوثي، بغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة حجة، قرب الحدود السعودية.ونقل موقع الجيش "26 سبتمبر نت"، عن مصادر طبية قولها




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قائد حوثي : حينما سنرى التحالف وفر الكهرباء لعدن سنسلمهم (صنعاء)
ضبط مسئول امني بمطار عدن خلال محاولته تهريب كميات من القات
مدير أمن عدن :يشيد باليقظة الأمنية لرجال أمن وحماية مطار عدن الدولي ويأمر بإحالة الجندي المتهم بمحاولة تهريب القات للتحقيق الفوري "
مدير البحث الجنائي بعدن : ينفي صلته ببيان مزور يتم تداوله باسمه ويعد بملاحقة المتورطين بالتعامل مع المطابخ الإعلامية التابعة للانقلابيين والإخوان
العثور على جثة متحللة بمنطقة نائية بالضالع
مقالات الرأي
تكاثرت المنشورات والكتابات التي تتناول المجلس الانتقالي الجنوبي ومعظم هذه الكتابات تنطلق من موقف الضد الذي
وأنت تتجه الى الضالع..أول سؤال يخطر في بالك..هل سنمر من (نقيل الربض) بسلام؟ وهل سياتي اليوم الذي تنتهي فيه
لتبس الموقف إزاء الحرب الدائرة في تعز وتبرير العجز في الحسم وضعف جميع الأطراف المحلية عن إنجاز مبتغاها في
عندما كنا أطفالاً في المدرسة وفي المراحل المختلفة كان جميع أساتذتنا الأفاضل يعرفوننا بمعنى ثورة 26 سبتمبر 1962م
الٱخوة الٱعزاء رئيس وٱعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي  بداية ٱحييكم بحرارة ومتمنيا لكم التوفيق
جوني سائح بريطاني زار اليمن للتعرف على ثقافات الشعوب وهو دكتور مهتم بهذه القضايا.. بعد اسبوع من زيارته كتب الى
سؤال مهم يجوش في نفس كل منتسب الى هذه المؤسستين الهامتين في تاريخ الجنوب المعاصر الذين قدموا عصارة جهودهم
أيها الأخ الحبيب تستفزني التهاني بالزمن الجديد ونحن نغرق في دمائنا وتجار الموت يرقصون على أشلاءنا و ما يحدث
مقدمة يعاني اليمن من واقع حرب مدمرة، فرضها الصراع السياسي على السلطة والثروة بين الأحزاب السياسية والجماعات
في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول من العام 2014، انقلبت جماعة الحوثي، المرتبطة بإيران على السلطة الشرعية في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة : الف مبروك يا ابو علي يتربى بعزكم
السعيدي يهنئ فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكافة أعضاء الحكومة بالعام الجديد
وفيات
قيادات المقاومة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب في الضالع تنعي المناضل الجسور عباس السفياني
السلطة المحلية بمحافظة لحج تعزي في رحيل الاكتوبري المناضل العميد شوارب
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017