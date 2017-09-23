اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي منظمة أطباء بلا حدود والسفير البريطاني

لتقى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد سعيد المفلحي وفد منظمة أطباء بلا حدود ممثلا بمسؤولة الاتصال والتواصل بربرة ،ومسؤول برامج المنظمة في اليمن تشارلز.



وفي اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة حسين المشدلي و اشراق المقطري وصباح علواني ،شرح رئيس اللجنة الانتهاكات التي تتعرض لها الطواقم الطبية والمنشآت الصحية في اليمن..مشيراً الى ان اللجنة ترى ضرورة التواصل وتبادل المعلومات بخصوص الانتهاكات التي تتعرض لها الطواقم الطبية وأيضا بخصوص الضحايا الذين تستقبلهم المستشفيات التي تتواجد فيها المنظمة إضافة إلى مسألة التعاون في إدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة والحد من انخفاض الخدمات الصحية .





وأشاد وفد منظمة أطباء بلا حدود بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في عملها الميداني على الأرض رغم الأوضاع الصعبة بسبب الصراع..مؤكداً انهم يسعون للتعاون مع اللجنة في مسألة حماية الطواقم الطبية البالغ عددهم قرابة 1600 موظف في اليمن .





كما التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية بالسفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف..مستعرضين الدور الهام الذي تقوم به اللجنة والجهود المتواصلة التي بذلتها خلال العامين المنصرمين رغم الصعوبات والتحديات التي توجه فرق عملها في كل المحافظات اليمنية..مؤكدين اهتمام اللجنة بالوصول لجميع الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف.





من جانبه اكد السفير البريطاني دعمه للجنة الوطنية..مشدداً على ضرورة استمرار عملها من أجل اليمنيين ومن أجل حماية الأدلة..مشيداً بالتطور الملحوظ في عمل اللجنة الوطنية .