سياسي جنوبي : زمن المندوب السامي البريطاني انتهى وتجربة بريمر العراق يرفضها الجنوبيون

دعا سياسي جنوبي وكاتب الى وجود قرار جنوبي مستقبل بعيدا عن أي املاءات من أي طرف كان مؤكدا ان زمن المندوب السامي البريطاني انتهى وتجربة بريمر العراق يرفضها الجنوبيون .

وقال السياسي الجنوبي "صالح قحطان المحرمي" ان استقلالية القرار الجنوبي هامة للغاية في هذا الوضع .

واضاف بالقول :" لا احد ينكر الدور والدعم السعودي الإماراتي المقدم للجنوبيين والمقاومة الجنوبية والجنوب بشكل عام عسكريا واقتصاديا الخ ،، وهو من ساعد المقاومة الجنوبية في تحقيق انتصاراتها في تحرير المناطق الجنوبية بل واختلط الدم الخليجي مع دماء الجنوبيين على تراب الجنوب ،

وعلى جميع الأطراف الثلاثة ان يعوا جيدا انه ماكان لأي طرف منهم منفردا تحقيق ما تحقق من نصر في تحرير المناطق الجنوبية وأنه برغم إختلاف اهداف كل طرف فان الضرورة قد فرضت عليهم التحالف ضد عدو مشترك وان الحفاظ على هذه الانتصارات وحماية امن المنطقة وباب المندب تتطلب العمل المشترك للأطراف الثلاثة على اساس المصالح المشتركة لكل الأطراف ،

وليست علاقات التابع للمتبوع والوصاية ، فزمن المندوب السامي البريطاني انتهى وتجربة بريمر العراق يرفضها الجنوبيين وسوف يظل القرار الجنوبي قرار وطني ملك الشعب الجنوبي صاحب الحق في تقرير مصيره ومستقبله .