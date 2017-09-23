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بريطانيا تدعو الحوثيين للانخراط في مشاورات السلام

عناصر من مليشيات الحوثي
السبت 23 سبتمبر 2017 10:11 صباحاً
( عدن الغد ) الحدث :

دعت الحكومة البريطانية #ميليشيات_الحوثي إلى التوقف عن التهديدات والانخراط بحسن نية في#مشاورات_السلام، لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.



وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر إن على ميليشيا الحوثي الانخراط في المسار التفاوضي بحسن نية، وأن يتوقفوا عن التهديد.

 

واضاف إن بلاده مستعدة لدعم تسوية سلمية متفاوض عليها بحسن نية، شريطة أن تتم فيها استعادة الحكومة الشرعية، كما يتم فيها تمثيل جميع اليمنيين وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم.

 

هذا واتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ميليشيات "الحوثي" بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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