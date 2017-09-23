دعت الحكومة البريطانية #ميليشيات_الحوثي إلى التوقف عن التهديدات والانخراط بحسن نية في#مشاورات_السلام، لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.





وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر إن على ميليشيا الحوثي الانخراط في المسار التفاوضي بحسن نية، وأن يتوقفوا عن التهديد.

واضاف إن بلاده مستعدة لدعم تسوية سلمية متفاوض عليها بحسن نية، شريطة أن تتم فيها استعادة الحكومة الشرعية، كما يتم فيها تمثيل جميع اليمنيين وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم.

هذا واتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ميليشيات "الحوثي" بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

المزيد في أخبار وتقارير تصفية 12 انقلابياً في مواجهات بتعز قتل 12 عنصرًا وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مواجهات مع الجيش الوطني أمس (الجمعة) وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم الذي نفذه الجيش الوطني أسفر عن تحرير بريطانيا تدعو الحوثيين للانخراط في مشاورات السلام دعت الحكومة البريطانية #ميليشيات_الحوثي إلى التوقف عن التهديدات والانخراط بحسن نية في#مشاورات_السلام، لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف العام. وقال قتال الأيام الثلاثة في حرض يطيح 170 حوثياً قال مركز إعلامي تابع للقوات المسلحة اليمنية إن 170 انقلابياً بينهم قيادات ميدانية قتلوا خلال الثلاثة الأيام الماضية، في معارك الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح