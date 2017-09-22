دشن منتدى يزان للتوعية والحد من الثأر في العاصمة عتق اللوحة التوعوية العملاقة والتي تحمل رسائل توعوية عن ظاهرة الثأر الذي حصد ارواح الابرياء في شبوة ودمر النسيج الاجتماعي وعطل اوجه التنمية والاستقرار في المحافظة.

هذا ويعد منتدى "يزان للتوعية والحد من الثأر" اول جهة رسمية مختصة بالتوعية والمجتمعية عن مخاطر ظاهرة الثأر؛ بهدف مناقشة أسباب الثأر والعمل على معالجتها في إطار برامج توعوية تشرح مخاطر الثأر وآثارها المدمرة لحياة المجتمع.

إلى ذلك صرح الاستاذ محمد فضل الحامد رئيس المنتدى ان هذا النشاط يأتي كحلقة اولى ضمن حلقات متصلة تمثل سلسلة توعوية طويلة الأمد يعتزم المنتدى القيام بها في شبوة ، وهناك العديد من الانشطة القادمة في مضمار التوعوية سيتبناها المنتدى وسيستهدف جميع المديريات في المحافظة ، معربا عن أمله الكبير في تفاعل جميع اطياف المجتمع الشبواني مع انشطة المنتدى كون هذه الظاهرة يعاني منها اغلب السكان في المحافظة ويتجرعون مرارتها وانه قد آن الأوان للبدء في اجتثاث هذه الآفة المدمرة من خلال التوعية .

كما اشار الى ان ظاهرة الثأر تتطلب منظومة متكاملة لمحاربتها والحد منها من خلال تفعيل اجهزة القضاء والنيابات والمحاكم وتعزيز دور الامن وفرض هيبته وحث المجتمع على عدم توفير الحماية القبلية للجناة؛ اضافة الى تكثيف التوعية المجتمعية بالشراكة مع السلطة المحلية والاجهزة الامنية ومكتب الاوقاف والتربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال واهل الخير والشخصيات الاجتماعية والشبابية في المحافظة ..

المزيد في أخبار وتقارير لافتات تدعو لنبذ ثقافة الثأر في شبوة لاول مرة دشن منتدى يزان للتوعية والحد من الثأر في العاصمة عتق اللوحة التوعوية العملاقة والتي تحمل رسائل توعوية عن ظاهرة الثأر الذي حصد ارواح الابرياء في شبوة ودمر النسيج ولد الشيخ: لا حلّ عسكري في اليمن أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أن لا وجود لحل عسكري للصراع في اليمن. ونقل الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأمم المتحدة قيادي جنوبي : اخشى ان يعيدونا الى مربع (ثورة ثورة ياجنوب) قال القيادي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" انه يخشى ان تتم اعادة الجنوبيين الى المربع الاول وهو مربع التظاهرات السلمية والهتاف ثورة ثورة ياجنوب . وقال "عبدالصمد"