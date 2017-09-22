قيادي جنوبي : اخشى ان يعيدونا الى مربع (ثورة ثورة ياجنوب)

قال القيادي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" انه يخشى ان تتم اعادة الجنوبيين الى المربع الاول وهو مربع التظاهرات السلمية والهتاف ثورة ثورة ياجنوب .

وقال "عبدالصمد" ان انعدام وضوح الرؤية الحالية في الجنوب يهدد بفقدان المكاسب السياسية التي تحققت.

واضاف قائلا :" اذا كان واقعنا على الارض حقيقي وواقعي كان يسعمل لنا الف حساب التحالف والشرعية من خلال التحالف والشراكة الحقيقية .

ماهو حاصل اليوم يسحب منا التحالف والشرعية اجزاء مما تبقى واخاف ان نعود من حيث انطلقنا وثورة ثورة ياجنوب

تحيتي لمن يفهم

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