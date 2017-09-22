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قيادي جنوبي : اخشى ان يعيدونا الى مربع (ثورة ثورة ياجنوب)

الجمعة 22 سبتمبر 2017 10:35 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قال القيادي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" انه يخشى ان تتم اعادة الجنوبيين الى المربع الاول وهو مربع التظاهرات السلمية والهتاف ثورة ثورة ياجنوب .

وقال "عبدالصمد" ان انعدام وضوح الرؤية الحالية في الجنوب يهدد بفقدان المكاسب السياسية التي تحققت.

واضاف قائلا :" اذا كان واقعنا على الارض حقيقي وواقعي كان يسعمل لنا الف حساب التحالف والشرعية من خلال التحالف والشراكة الحقيقية .

ماهو حاصل اليوم يسحب منا التحالف والشرعية اجزاء مما تبقى واخاف ان نعود من حيث انطلقنا وثورة ثورة ياجنوب

تحيتي لمن يفهم


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قيادي جنوبي : اخشى ان يعيدونا الى مربع (ثورة ثورة ياجنوب)
قال القيادي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" انه يخشى ان تتم اعادة الجنوبيين الى المربع الاول وهو مربع التظاهرات السلمية والهتاف ثورة ثورة ياجنوب . وقال "عبدالصمد"


تعليقات القراء
278335
[1] المناطقية والغباء والحمق السياسي لن يصل بالجنوب الى شيء والايام بيننا
الجمعة 22 سبتمبر 2017
لو تفهم يا خالة كنتو عرفتوا سياسة | انتو خلوكم بس تجروا بعد اصحاب البسطات والبوافي
روحوا اتعلموا سياسة وبعدين ارجعوا دوروا ثورة ثورة..العنصرية مقبرة السياسة يا خالة ثورة..

278335
[2] الشخص العربي الوحيد الذي (فهم) هو زين العابدين بن علي ولكنه ليس جنوبي
الجمعة 22 سبتمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
الشخص العربي الوحيد الذي (فهم) هو زين العابدين بن علي (رئيس تونس السابق) ولكنه ليس جنوبي. اترك التردد يا عبدالله عبدالسلام وكن بجيري او سعدي او عجيلي او خواجة فالوقت يمر والوقت مثل السيف إن لم تقطعه قطعك. دع القلق وابدا الحياة كما قال الكاتب الامريكي ديل كارنيجي



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