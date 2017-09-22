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رئيس جالية ابناء الجنوب- كليفورنيا " الشيخ الحريري": شعبنا يحتضر وبلدنا تنهار ونتيجة الحماس نقتل بعضنا كأمراء الحروب

الشيخ/ عبد العزيز الحريري- رئيس جالية ابناء الجنوب، كليفورنيا
الجمعة 22 سبتمبر 2017 06:15 مساءً
كاليفورنيا ((عدن الغد)) خاص- معين الصبيحي:
قال في مقطع صوتي بثه على شبكات التواصل الاجتماعي الشيخ عبد العزيز الحريري  رئيس  جالية ابناء الجنوب بولاية كاليفورنيا بدولة امريكا ان شعبنا يحتضر وبلدنا تنهار.
 
واردف ان الهتافات انتهى زمنها وماوصلنا لهذه الاوضاع المزرية  إلا الهتافات.
 
وخاطب كافة ابناء الجنوب المتحمسين والمناضلين والأحرار والمطالبين بالاستقلال بالقول حافظوا على انفسكم وسخروا فلوسكم لخدمة قضيتكم وشغلوا دبلوماسينكم،  واعوا جيدا ماذا يريد المجتمع الدولي المفروض هو التاأثير الدولي على لمجلس الدولي ومجلس التعاون الخليجي وكل من له صلة بقضيتنا الجنوبية.
 
واضاف قائلا اما الحماسات والثوريات فقد صرنا بسببها مثل امراء الحرب كل واحد يقتل الثاني من كثر الحماس و من كثر الجنان.
 
واستطرد قائلاً: " واعلموا ان مايصير اليوم هو صراع  بين القديم والجديد بين الثقافة الجديدة المتفتحة الواعية التي  تحافظ حتى على حياة البسم وبين التطرف وهو عدم القبول  بالآخرط.
 
وواصل عليكم ان تفكروا  بتفكير  العقلية المنفتحة  الديمقراطية التي يصير عليها العالم كله اليوم.
 
واوضح ان العالم اليوم هو عالم الرأسمالية.
 
وقال : " ابحثوا عن التجار ابحثوا عن الرأسماليين هم اللذين سينقلون قضيتكم ويعاونكم ويعملون الفضائيات وخففو ا من الجروبات والهدرة الذي لالها ولا عليها".
 
وقال في الآخير : " الى كل من يحب االجنوب ان يعمل على وحدة الصف الجنوبي والحفاط على ابناء الجنوب شاكر الجميع على الصمود والصبر والوعي".

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رئيس جالية ابناء الجنوب- كليفورنيا " الشيخ الحريري": شعبنا يحتضر وبلدنا تنهار ونتيجة الحماس نقتل بعضنا كأمراء الحروب
قال في مقطع صوتي بثه على شبكات التواصل الاجتماعي الشيخ عبد العزيز الحريري  رئيس  جالية ابناء الجنوب بولاية كاليفورنيا بدولة امريكا ان شعبنا يحتضر وبلدنا
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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