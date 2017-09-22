ولد الشيخ: هناك مشاورات مع الحكومة اليمنية بشأن مقترح “الحديدة” 

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر اليوم الجمعة، إن هناك مشاورات مستمرة مع وفد الحكومة اليمنية المتواجد في نيويورك، بشأن مقترح محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر ولد الشيخ، في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر”، أنه عقد لقاء مطولاً مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ72 للأمم المتحدة في نيويورك .

ولم يشر المبعوث الأممي، ما إذا كان لقاؤه المطول مع الرئيس هادي، هو اللقاء ذاته الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، أم لقاء آخر مع تكثيف التحركات لانعاش مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام .

وذكر ولد الشيخ، أنه “عرض بنيويورك بشكل منفصل مع الجانب الحكومي (في إشارة لوزير خارجية البلاد، عبد الملك المخلافي، رئيس وفد الحكومي الفتاوضي في المشاورات)، مقترح الحديدة” لافتا إلى أن ” المشاورات مستمرة في هذا الشأن”.

ولم يقدم المسؤول الأممي أي تفاصيل حول ما تم عرضه على الجانب الحكومي اليمني.

وينص مقترح ولد الشيخ بشأن الحديدة، على انسحاب مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) من المدينة الواقعة على البحر الأحمر ومينائها الإستراتيجي وتسليمه لطرف ثالث محايد. كما ينص على حل أزمة مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ قرابة عام.

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