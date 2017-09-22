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قائد حوثي : حينما سنرى التحالف وفر الكهرباء لعدن سنسلمهم (صنعاء)

الجمعة 22 سبتمبر 2017 01:08 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قال قيادي حوثي بارز ان المواطنين في الشمال يمكن لهم ان يسمحوا بدخول قوات الحكومة الشرعية اليمنية الى صنعاء متى ما وجدوا تجربة جيدة لدول التحالف العربي والشرعية اليمنية في المناطق المحررة ومنها مدينة "عدن".

وكان صادق ابو شوارب يتحدث الى قناة روسيا اليوم في الذكرى الثالثة لسقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين .

وقال "ابو شوارب" ان التجربة السيئة والمعاناة يعاني منها الناس في عدن لن تدفع احد في صنعاء لتسليم مناطقه في "صنعاء" لاي قوة تابعة للتحالف العربي او الحكومة الشرعية .

وقال "ابو شوارب" ان ماوجده الجنوبيين في عدن اليوم هو تدمير للميناء والمؤسسات الحكومية واحتلال للجزر حد قوله والممرات المائية .

واضاف قائلا :" ندعوهم لتوفير الكهرباء لاهالي عدن وسنسمح لهم بالدخول الى صنعاء ، الاماراتيين لماذا لايسمحون لميناء عدن بالنهوض .

وتابع قائلا :" قدموا لنا نموذج في السيادة والامن ، دولة الجنوب السابقة قبل العام 1990 لم تفرط ابدا بسيادتها وليست كما نراه اليوم في الجنوب .

 


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قائد حوثي : حينما سنرى التحالف وفر الكهرباء لعدن سنسلمهم (صنعاء)
قال قيادي حوثي بارز ان المواطنين في الشمال يمكن لهم ان يسمحوا بدخول قوات الحكومة الشرعية اليمنية الى صنعاء متى ما وجدوا تجربة جيدة لدول التحالف العربي والشرعية


تعليقات القراء
278198
[1] الدحابشة الزقاوي. مش حكموا عدن ٣٠. سنة ودمروا الميناء والمطار وماكانش في كهرباء والذي حصل اليوم نتيجة سياستهم وكأنه نعاني من اليوم فقط في عدن وكأنها كانت أيامهم سويسرا عيال الملعونة وواضح جدا الزيود القرود انهم يعتبروا الحكم لهم ولايمكن يرضوا بجنوبي يحكم وبلاش الأعذار ياقرود
الجمعة 22 سبتمبر 2017
جنوبي | الجنوب
الدحابشة كلهم يروجوا أن أيام عفاش كانت الدنيا تمام طبعا من يتحدث هكذا المستفيدين من نظام عفاش وفي صنعاء فقط هل اليمن فقط صنعاء ؟؟!! بقية المحافظات والمدن حالتها حالها ومايحدث اليوم هو نفسه كان سابقا ... وفي الاخير نقول. طول ما الدحابشة بعيد عنا عدن بتتحسن ان شاء الله .

278198
[2] عندما (تحرّرون عسير وجيزان ونجران) و(تحاكمون البائع) سنصدّقكم..
الجمعة 22 سبتمبر 2017
رياض حسين القاضي - إبن عدن | المنفئ الأضطراري الأجنبي - (ألمانيا)
كما في (العنوان)..أعلاه..(نصّأ)..و(حرفا) : عندما (تحرّرون..عسير)..و(جيزان)..و(نجران)-أضلاع اليمن المحتلّة-و(تحاكمون البائع..عدّا..ونقدا)-(الطّالح ولد ناصية مقصع)..(حليفكم حاليّا)-و(شركاه) من الباطن-مخلّفات الخنزير المقبور "عبدالله أحمر"-سنصدّقكم..يا "فالح"..قال.."كهرباء"..قال..يا "شيخ" إتلهي..جتك القرف..(بلاش تتاحف)..و(تتواسم)..و(إنت) شبه (القرد النّاطق)..!.

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[3] "دولة الجنوب السّابقة" دمّرت الجنوب (لكم) 86م باعت الجنوب (لكم) 90م..واليوم ل(العدو التّاريخي)..!
الجمعة 22 سبتمبر 2017
رياض حسين القاضي - إبن عدن | المنفئ الأضطراري الأجنبي - (ألمانيا)
كما في (العنوان)..أعلاه..(نصّأ)..و(حرفا) : "دولة الجنوب السّابقة" دمّرت الجنوب (لكم) 86م باعت الجنوب (لكم) 90م..واليوم ل(العدو التّاريخي)..يعني (خنازير آل سعود) وشركائهم (عيال فاطمة) اللّي..بالي..بالك..ثم أين هي "سيادتكم" منذ (إنقلاب 5 نوفمبر 1967م) الرّجعي السّعودي/المتوكّلي/القبلي/المشيخي الحيواني الهمجي المتخلّف..؟!وكما تقول أنت يا (بو "سيادة") بعظمة (لسانك النّتن) و(المتقلّب) في (كل تهريجاتك البقريّة) في (الفضائيّات)..أين هي "سيادة الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة" منذ نفي (المشير عبدالله السّلّال) نوفمبر 1967م وأستدراج ثمّ (إعدام رئيسكم إبراهيم الحمدي) 11 أكتوبر 1977م..غيلة وخسّة ودناءة..في (صنعاء)..؟!ومازلتم-دون حياء أو فياء-(تتحالفون) مع (قاتل الحمدي)..حتّى اللّحظة..فأين ال"سيادة"..يا.."بوسيادة"..؟!قال "ثورة 21 سبتمبر" قال..عاد شيء حياء..يا..(ضاك)..؟!عاد شي..(فياء)..يا (بو "ميني جوب")..و(خنجر بهررة)..و(هنجّمة)..؟!ويا..للعار..يا.."مشيخة"..و"مسيرة قرعانيّة"..إستحوا على (وجيهكم) قليل..ف(الشّعب) خرج من مراحل (قطران إمامكم) منذ وقت طويل..و(اليمنيون)..(المثقّفون)..و(المتعلّمون)..وحتى (المنفيون) و(المشردون)..و(النّازحون)..وقل حتى (الهاربون) من (جحيم "رئيسكم" و"مولاكم") في (كل دول العالم)..(منافئا)..و(مهاجر)..و(أنتم) مازلتم (مربوطين) عند (شجرة القات)..و(دكاكين الشمّة)..و(البردقان)..وتحت (زنّة إمام الغفلة) الجاهل المتافتك..هيّا قولوا (له) يورّينا..ويشوّفنا (صواريخه) في (أبوظي)..و(الرّياض)..إن كان "صادقا"..مثلك..و(إسم على مسمّى)..هذه (الفرس)..وذا..الميدان)..و(من كذّب..جرّب) كما قال (إمامكم السّابق)..و(الهارب) إلى (المهلكة السّعوديّة)..ب(شرشف الحريم)..!.

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[4] الشعب الجنوبي لا يثق بأي يمني شمالي.. لا عفاش ولا إصلاح ولا حوثي ولا تابعهم المركوز هادي
الجمعة 22 سبتمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، الشعب الجنوبي لا يثق بأي يمني شمالي.. لا عفاش ولا إصلاح ولا حوثي ولا تابعهم المركوز هادي.. وقد جرّب الشعب الجنوبي كل هؤلاء فكان كل واحد منهم ألعن من الثاني وكلهم غزاة محتلون، وأما هادي فهو تابعهم الجنوبي الذليل منذ هروبه إليهم عام 1986م.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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