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العفو الدولية: التحالف العربي يرتكب جرائم حرب باليمن

الجمعة 22 سبتمبر 2017 12:07 مساءً
وكالات

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن التحالف العربي ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في اليمن، بينها جرائم حرب، وإن دولا -من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا- تواصل إمداده بالأسلحة.
وكشف التقرير أن القنبلة التي دمرت مبنى سكنيا في صنعاء الشهر الماضي وأدت إلى مقتل 16 مدنيا وإصابة آخرين -بينهم الطفلة بثينة التي انتشرت صورتها على نطاق واسع- كانت قنبلة أميركية الصنع.
ودعت المنظمة إلى التطبيق الفوري لحظر شامل لأي أسلحة يمكن أن تستخدم في النزاع باليمن، وطالبت بإجراء تحقيق محايد على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى محاكمات عادلة.
وقال تقرير المنظمة إن التحالف العربي ارتكب مرارا وتكرارا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، على مدى الشهور الثلاثين الماضية.
وأضاف التقرير أنه بدلا من محاسبة التحالف على أفعاله في اليمن، فإن بعض الدول الرئيسية، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، تواصل إمداده بكميات هائلة من الأسلحة، وهو "أمر شائن"، حسب تعبير المنظمة.


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