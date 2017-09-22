هادي: الانقلابيون ينفذون أجندة إيرانية
( عدن الغد ) البيان :
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الانقلابيين ينفذون أجندة إيرانية للتوسع في المنطقة.
وأضاف هادي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تقدم الدعم المادي للميليشيات الانقلابية وترسل إليهم أسلحة وصواريخ. وهذه الميليشيات تهدد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية.
وأشار إلى أن تحالف الحوثي وصالح فرض الحرب على الشعب اليمني ورفض المسار السياسي. مؤكداً أن المشكلة في اليمن ليست خلافاً سياسياً فقط بل محاولة لفرض معتقدات متطرفة.
وذكر هادي في معرض كلامه أن الانقلابيين نهبوا أموال الدولة واحتياطات البنك المركزي، كما أن الحرب التي شنها الانقلابيون خلفت دماراً شاملاً في كل نواحي الحياة بالبلد، مطالباً بضغط أممي على الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
واتهم الرئيس اليمني إيران بعرقلة الحل السياسي للأزمة اليمنية والتدخل في شؤون المنطقة بدعم «جماعات نشر الفوضى»، داعياً الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وقال: «لا يمكن أن يتحقق السلام المستدام في اليمن ما لم تتوقف إيران عن التدخل في شؤون المنطقة، ودعم جماعات نشر الفوضى».
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