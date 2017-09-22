كشف وزير المالية في صنعاء صالح شعبان، عن جرعة سعرية جديدة في خدمات الاتصالات والانترنت.



وقال شعبان في كلمة له أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، إن وزارته سترفع مبيعات الاتصالات النقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%.



وأضاف إنه من الضروري «رفع ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلاً من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% بدلاً من 5%».



وتابع «سيتم رفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% بدلا من 90%، ورفع ضريبة بيع السيجار والتمباك والمعسل إلى 120 % بدلاً من 90%.





المزيد في أخبار وتقارير توجهات لرفع تسعيرة الإنترنت والاتصالات في اليمن كشف وزير المالية في صنعاء صالح شعبان، عن جرعة سعرية جديدة في خدمات الاتصالات والانترنت. وقال شعبان في كلمة له أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، إن وزارته سترفع ماذا قال رئيس مؤتمر حضرموت الجامع حول الاجتماع الاستثنائي للهيئة العليا؟ قال رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي" بأن أبناء حضرموت مستعدون لانتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم .. وأشار وهو يتحدث إلى الصحفيين هادي يشكر السعودية ويتجاهل (الإمارات) تجاهل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذكر دور دولة الامارات العربية وجهودها في اليمن وذلك في احدث تحرك سياسي للرجل ويعكس مدى تفاقم الخلاف بين الطرفين . وفي كلمته