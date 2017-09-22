توجهات لرفع تسعيرة الإنترنت والاتصالات في اليمن
صورة تعبيرية
الجمعة 22 سبتمبر 2017 12:29 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
كشف وزير المالية في صنعاء صالح شعبان، عن جرعة سعرية جديدة في خدمات الاتصالات والانترنت.
وقال شعبان في كلمة له أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، إن وزارته سترفع مبيعات الاتصالات النقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%.
وأضاف إنه من الضروري «رفع ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلاً من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% بدلاً من 5%».
وتابع «سيتم رفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% بدلا من 90%، ورفع ضريبة بيع السيجار والتمباك والمعسل إلى 120 % بدلاً من 90%.
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