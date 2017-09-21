تجاهل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذكر دور دولة الامارات العربية وجهودها في اليمن وذلك في احدث تحرك سياسي للرجل ويعكس مدى تفاقم الخلاف بين الطرفين .

وفي كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس اشاد "هادي" بدور السعودية لكنه تجاهل أي ذكر للدوي الاماراتي في اليمن .

وقال "هادي" في كلمته بهذا الخصوص :" و لا يفوتني في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر المستحق للأشقاء في المملكة العربية السعودية صاحبة الدور الريادي في التخفيف من المأساة الإنسانية عبر ما تقدمه من دعم مستمر يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، وكذا المؤسسات الانسانية لدول التحالف العربي والدول المانحة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على الجهود الإنسانية التي بذلت في اليمن في مواجهة وباء الكوليرا والتي تسببت بتراجع المرض ، مع تأكيدنا على أن الوضع مازال بحاجة إلى الدعم والمساعدة نظرا لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق الواقعة تحت الحصار والحرب مثل مدينة تعز المحاصرة أو في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين نتيجة توقف صرف مرتبات الموظفين ونهب الأموال وموارد الجمارك والضرائب والصناعة ونهب احتياطات البنك المركزي.

المزيد في أخبار وتقارير هادي يشكر السعودية ويتجاهل (الإمارات) تجاهل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذكر دور دولة الامارات العربية وجهودها في اليمن وذلك في احدث تحرك سياسي للرجل ويعكس مدى تفاقم الخلاف بين الطرفين . وفي كلمته ظهور مفاجئ لحفيد الامام احمد في اليمن ظهر يوم الخميس حفيد الامام احمد حميد الدين في اليمن بشكل مفاجئ وذلك تزامنا مع فعالية ضخمة نظمتها جماعة الحوثي في ذكرى سقوط صنعاء قبل 3 سنوات . وظهر د. عبدالله احمد هادي: اليمن تواجه جماعة دينية سلالية متطرفة دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي،الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه اليمن، من خلال ممارسة الضغط الفاعل على الانقلابيين، لتنفيذ

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