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هادي يشكر السعودية ويتجاهل (الإمارات)

الخميس 21 سبتمبر 2017 10:04 مساءً
نيويورك ((عدن الغد)) خاص:

تجاهل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذكر دور دولة الامارات العربية وجهودها في اليمن وذلك في احدث تحرك سياسي للرجل ويعكس مدى تفاقم الخلاف بين الطرفين .

وفي كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم الخميس اشاد "هادي" بدور السعودية لكنه تجاهل أي ذكر للدوي الاماراتي في اليمن .

وقال "هادي" في كلمته بهذا الخصوص :" و لا يفوتني في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر المستحق للأشقاء في المملكة العربية السعودية صاحبة الدور الريادي في التخفيف من المأساة الإنسانية عبر ما تقدمه من دعم مستمر يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، وكذا المؤسسات الانسانية لدول التحالف العربي والدول المانحة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على الجهود الإنسانية التي بذلت في اليمن في مواجهة وباء الكوليرا والتي تسببت بتراجع المرض ، مع تأكيدنا على أن الوضع مازال بحاجة إلى الدعم والمساعدة نظرا لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق الواقعة تحت الحصار والحرب مثل مدينة تعز المحاصرة أو في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين نتيجة توقف صرف مرتبات الموظفين ونهب الأموال وموارد الجمارك والضرائب والصناعة ونهب احتياطات البنك المركزي.


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تعليقات القراء
278092
[1] تقول الحكمة:
الخميس 21 سبتمبر 2017
تراب عدن | الجنوب العربي
أطعم كلبًا لثلاثة أيام، وسيتذكرك لثلاث سنوات .. وأطعم إنسانًا لثلاث سنوات، وسينساك في ثلاثة أيام

278092
[2] وش سنميها قلة اصل. نكران للجميل
الخميس 21 سبتمبر 2017
العز بن علهان | شبوة
تجاهل الامارات قلة اصل ونكران للجميل لولا الله ثم الامارات ودعمها للمقاومة الجنوبية وتدخلها بجنودها لما رجع هادي طرطور وحكومته الى عدن ولكن هذا تربية عفاش ذي رقعت السعودية وجهه المحروق من جعبته وانقلب عليها عدوا لدود وكلهم من طينة حقيرة .

278092
[3] مركوز بيظل مركوز
الخميس 21 سبتمبر 2017
جميل ياسين | عدن
الكلام اللي يقولة هادي هو كلام علي محسن والإصلاح .. هادي مركوز ومُسير .. حتى لوكان في خلاف مع الإماىات ماكان مفروض يتجاهلها في خطابه والكل يعرف انها دولة رئيسية في التحالف .. ولأنة غبي هو ومن معه فهم يعتقدو ان السعودية باتفرح لتجاهلة شريكتها الإمارات .. الدنبوع كان تابع لعفاش والأن تابع لعلي محسن .. هذا هو وهذي طبيعته مابتتغير ..



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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