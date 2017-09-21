حفيد الامام احمد الاول من اليمين

ظهر يوم الخميس حفيد الامام احمد حميد الدين في اليمن بشكل مفاجئ وذلك تزامنا مع فعالية ضخمة نظمتها جماعة الحوثي في ذكرى سقوط صنعاء قبل 3 سنوات .

وظهر د. عبدالله احمد حميد الدين وهو احد احفاد الامام احمد في العاصمة البريطانية لندن مشاركا في فعالية سياسية .

وشارك حميد الدين في فعالية سياسية هي ورشة العمل القياسية حول الأزمة اليمنية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية .

ومن النادر ان يظهر افراد اسرة الامام احمد حيث يرفض كثيرون منهم التحدث الى وسائل الإعلام .

المزيد في أخبار وتقارير هادي يشكر السعودية ويتجاهل (الإمارات) تجاهل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذكر دور دولة الامارات العربية وجهودها في اليمن وذلك في احدث تحرك سياسي للرجل ويعكس مدى تفاقم الخلاف بين الطرفين . وفي كلمته ظهور مفاجئ لحفيد الامام احمد في اليمن ظهر يوم الخميس حفيد الامام احمد حميد الدين في اليمن بشكل مفاجئ وذلك تزامنا مع فعالية ضخمة نظمتها جماعة الحوثي في ذكرى سقوط صنعاء قبل 3 سنوات . وظهر د. عبدالله احمد هادي: اليمن تواجه جماعة دينية سلالية متطرفة دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي،الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه اليمن، من خلال ممارسة الضغط الفاعل على الانقلابيين، لتنفيذ