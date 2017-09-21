ظهور مفاجئ لحفيد الامام احمد في اليمن
حفيد الامام احمد الاول من اليمين
الخميس 21 سبتمبر 2017 09:50 مساءً
لندن ((عدن الغد) خاص:
لندن ((عدن الغد) خاص:
ظهر يوم الخميس حفيد الامام احمد حميد الدين في اليمن بشكل مفاجئ وذلك تزامنا مع فعالية ضخمة نظمتها جماعة الحوثي في ذكرى سقوط صنعاء قبل 3 سنوات .
وظهر د. عبدالله احمد حميد الدين وهو احد احفاد الامام احمد في العاصمة البريطانية لندن مشاركا في فعالية سياسية .
وشارك حميد الدين في فعالية سياسية هي ورشة العمل القياسية حول الأزمة اليمنية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية .
ومن النادر ان يظهر افراد اسرة الامام احمد حيث يرفض كثيرون منهم التحدث الى وسائل الإعلام .
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