احتجاجات غاضبة للمئات من المجندين بمعسكر رأس عباس عقب قرار تسريح مفاجئ
الخميس 21 سبتمبر 2017 09:21 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفذ المئات من المجندين الجدد بمعسكر راس عباس يوم الاربعاء احتجاجات غاضبة عقب تلقيهم قرارا قضى بعودتهم الى منازلهم دون صرف أي مرتبات او تلقيهم ايضاحات حول مهامهم القادمة .
وقالت مصادر عاملة في المعسكر لصحيفة "عدن الغد" ان المئات من المجندين نفذوا احتجاجات عقب ان طلب منهم مغادرة المعسكر دون صرف أي مرتبات او الايضاح حول مصيرهم .
واحتوت حراسة المعسكر هذه الاحتجاجات لاحقا وقامت باخراج المجندين الى خارج المعسكر.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها