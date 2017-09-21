الناطق الرسمي للمقاومة الجنوبية بأبين يشيد بصمود واستبسال جنود وابطال الحملة العسكرية لتطهير أبين من الجماعات الإرهابية

أشاد الناطق الرسمي للمقاومة الجنوبية بمحافظة ابين القائد احمد دحه المحوري بصمود واستبسال جنود وابطال الحملة العسكرية لتطهير أبين من الإرهابيين بقيادة كل من قائد قوات التدخل السريع بابين العقيد عبداللطيف السيد وقائد لواء الدعم والاسناد العقيد منير اليافعي "أبو اليمامة" وقائد قوات الحزام الامني بزنجبار المقدم محمد العويان وجميع المشاركين في عمليات تطهير محافظة أبين .

وقال المحوري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" أن الحملة العسكرية والأمنية لتطهير أبين من الجماعات الإرهابية حققت إنجازات ونجاحات كبيرة في اليوم الأول من انطلاقها من عدن وأبين وبدعم قوات التحالف العربي وفي المقدمة دولة الإمارات التي تتولى محاربة الإرهاب في الجنوب .

وتابع المحوري قائلاً :" انصح اخواني زملاء درب النضال قيادة الحملة العسكرية لتطهير أبين من الجماعات الإرهابية بالاحتفاظ بهذا التقدم والنصر الذي تحقق على أيديكم وأيدي الجنود البواسل والشرفاء من المواطنين ورجال القبائل، كما ارجو منكم التدقيق في تسجيل المنتسبين الجدد الذي سوف توكل لهم حماية المناطق التي تم تطهيرها وعدم تكرار الأخطاء التي حصلت في الحملة السابقة حيث تم تسجيل بعض اسماء كانت عليها خطوط حمراء وعلامات استفهام.

واضاف بالقول :" هناك لغط يدور في المناطق التي تم تطهيرها ويتم حاليًا تسجيل منتسبين جدد من ابناء المنطقة لتسليمهم مهام الحماية لها حول عملية التسجيل لبعض اسماء مشتبه بها حسب اللغط الدائر هناك الذي يصلنا.

وأردف قائلاً :" صحيح انتم لا تعرفون الناس بشكل كامل هناك ولكن عليكم الاستعانة بوجهاء المناطق التي يتم تطهيرها من الوجهاء المشهود بها في النزاهة والصدق وتحمل المسئولية فليس كل شيخ او واجهة محل ثقه، هناك الصادق والصالح وبالمثل المتفيد والطالح.

وأشار المحوري إلى التدقيق في مثل هذه الامور كي يتكلل المجهود والنصر والتطهير الذي يتحقق إلى انتصار وثبات والاحتفاظ بما تم وسيتم باذن الله تحقيقه من قبلكم لمن سوف يخلفكم عند انتهاء مهمكتم وعودتكم إلى مواقعكم السابقة .

وقدم شكره وتقديره لكل من قيادة الحملة العسكرية لتطهير أبين من الجماعات الإرهابية وقوات التحالف العربي على دعهم السخي للقوات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب في الجنوب، متمنيًا لهم الثبات والنصر على اعداء الدين والوطن .

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