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وزير الداخلية يهنئ نظيره السعودي باليوم الوطني الـ 87 للمملكة

وزير الداخلية ونظيره السعودي
الخميس 21 سبتمبر 2017 05:17 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

بعث معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، برقية تهنئة لأخيه صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 87.

وجاء في البرقية "باسمي ونيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية اليمنية من ضباط وصف ضباط وأفراد، أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، متمنيا للسعودية قيادة وحكومة وشعباً دوام الصحة والعافية، والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأكد معاليه عمق العلاقات اليمنية - السعودية، وثمن المواقف السعودية إلى جانب أشقائها في اليمن من خلال السعي للانتصار لقضاياه وتقديم الدعم المتواصل في مختلف المجالات والمراحل، كما أشاد بالدور الكبير والهام الذي تقوم به السعودية على المستويين العربي والدولي، والمسيرة السعودية الحافلة بالنجاحات والعطاء والخير والأمن و الأمان.

وقال اللواء الركن حسين عرب: لن ينسى أبناء شعبنا اليمني المواقف السعودية الصادقة والحازمة مع اليمن وشعبها في مختلف الظروف وأصعب المراحل، وخصوصاً موقفكم الشجاع والحازم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، إلى جانب الشعب اليمني وتلبية ندائه ومساعدته على مواجهة المد الفارسي وأجندته الطائفية والتخريبية عبر ميليشيا الحوثي وقوات صالح الانقلابية، وكذلك استمرار الدعم بهدف القضاء على الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والعمل على تثبيت الأمن في العاصمة عدن ومختلف المدن المحررة.


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