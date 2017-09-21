بعد ساعات من تهديدات صالح .. توجيهات بإطلاق سراح الصحفي الجبيحي واستكمال التحقيق مع بقية النشطاء والاعلاميين

اصدر رئيس المجلس السياسي الصماد بعد ساعات من تهديدات وجهها الرئيس اليمني السابق للحوثيين بإطلاق سراح الصحفيين والاعلاميين الوالين له، والذين اعتقلتهم مليشيات الحوثي، بتوجيهات بإطلاق صحفيين وإعلاميين .

وجه رئيس ما يسمى بـ" المجلس السياسي" التابع للانقلابين، يوم الخميس، بالإفراج الفوري عن الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، الذي أصدرت المليشيات بحقه حكما سابقا "بالاعدام".. وبشكل عاجل واستثنائي.

وجاء توجيه الصماد بعد ساعات من مخاطبة وزارة الاعلام الشرعية مجلس الامن للتدخل العاجل، والضغط على المليشيات للافراج عن الجبيحي، بسبب حالته الصحية الحرجة.

كما وجه الصماد وفقا لوكالة الانباء سبأ النسخة الحوثية، باستكمال الإجراءات القانونية للعفو عن من قال أنهم تستروا بالعمل الصحفي والإعلامي، في اشارة الى الاعلاميين الذين تختطفهم المليشيات في سجونها في العاصمة صنعاء.

كما وجه بالإفراج عن كل من تم التحفظ عليهم مؤخراً بعد التفاهمات بين القوى الوطنية إن وجدوا، في اشارة للإعلاميين التابعين لحزب المؤتمر جناح صالح.

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