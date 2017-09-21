السعودية تعلن سقوط مقذوف للحوثيين على مدرسة بجازان

صورة تظهر آثار الدمار الذي أحدثته القذيفة على سقف أحد الفصول الخالي من الطلاب

اعلنت مصادر إعلامية سعودية عن سقوط قذيفة اطلقها الحوثيون يوم الخميس على إحدى المدارس الواقعة في مدينة جازان الحدودية .

وقال المصدر أن الحوثيين اطلقوا ظهر يوم الخميس مقذوف إلى مدينة جازان الحدودية، حيث أشار المصدر إلى أن المقذوف استهدفت مدارس الإمام النسائي الابتدائية منطقة العارضة، شرق جازان، وأحدث بعض الأضرار في المبنى، ولم تحدث أي إصابات بشرية.

وتطلق مليشيات الحوثي بين وقت وأخر، قذائف عسكرية على عدد من المصالح والمنشئات المدينة السعودية في منطقتي جازان ونجران، تسببت بمقتل وجرح العديد من المدنيين فضلا عن احداث اثار دمار محدودة.

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