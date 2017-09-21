المحافظ المفلحي يخرج عن صمته : لهذه الأسباب لم اعد إلى عدن حتى اليوم
الخميس 21 سبتمبر 2017 03:46 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
كشف محافظ عدن الاستاذ عبدالعزيز المفلحي عن الأسباب التي تقف خلف عدم عودته إلى مدينة "عدن" منذ مغادرته لها قبل أكثر من شهر ونصف.
وقال "المفلحي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه غادر العاصمة السعودية الرياض في طريقه إلى جمهورية مصر العربية للعلاج موضحا انه سيعود من مصر إلى عدن خلال الاسابيع القادمة عقب الانتهاء من رحلة العلاج هذه .
واكد "المفلحي" ان مصاعب جمة باتت تواجه إدارته لكنه قال انه يجب التغلب عليها بتعاون الجميع .
وقال المفلحي في تصريحه ان "عدن" بحاجة إلى أكثر من إي وقت مضى ان تتكاتف الجهود لأجل خدمتها .
وشدد "المفلحي" على ان جهوده لأجل خدمة الناس بعدن ستتواصل ولن تتوقف ابدا .
تعليقات القراء
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[1] الله يحفظك
الخميس 21 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
نسال الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعوده الحميده وينور طريقك باضواء ربانيه لبناء عدن ويبعد عنك ظلام الفوانيس المعرقله الفاشله الحاسده العنصريه البغيضه الخبيثه ..أمين أمين
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[2] شخصية اقتصادية وادراية محترمة
الخميس 21 سبتمبر 2017
جابر | عدن
هذ الشخص اداري محترم يستاهل رئيس مجلس الوزراء وليس محافظ ولكن الاقدار توضع الناس باماكن لم تكون محلها الصحيح كماء حصل بتعين بن دغر رئيس الوزراء وعلي محسن نائب الرئيس وهذه الشخصيتان مرمطة التحالف العربي والجنوب والمقاومة الجنوبية بالتراب عطلوا كل شي اهمال المناطق المحررة ويبيعون الاسلحة من التحالف الى الحوثيون ويبيعون المواد الغذائية ويسرقون رواتب العسكريون الذي هي بالاصل هبات من دول التحالف الجنوب الشريف ينتظر دول التحالف لانصافه من المتنفذون؟؟؟؟
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[3] اطردوا الفوانيس من مقر المحافظ
الخميس 21 سبتمبر 2017
سلطان زمانه | لحج
استولى الفانوس البجح على مقر المحافظة وكأنها بيت أبيه أو أمه! ما معنى هذا السلوك المشين أيها الفوانيس الأوغاد؟ من نافلة القول أن أذكركم أن عزيز المفلحي وإن كانت قبيلته يافعية فقريته ضالعية وله الحق في التسلط على عدن مثلكم. لكن الرجل لا يتسلط ولا يتسلبط كفانوسكم المنحط.
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها