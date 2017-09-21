الحوثيون يعتقلون نشطاء واعلاميين موالين لصالح .. والأخير يمهلهم ساعات

قامت جماعة الحوثي باعتقال اعلاميين ونشطاء موالين للرئيس اليمني السابق علي صالح قُبيل مهرجان ذكرى اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء والذي يصادف الـ21 من سبتمبر 2014م .

وقال مصادر مقربة، إن الرئيس اليمني المخلوع أمل الحوثيين 12 ساعة لإطلاق سراح الاعلاميين والنشطاء التابعين له، حيث جاء ذلك في رسالة شديدة اللهجة، متوعداً إياهم باتخاذ خطواته التي لم يعلن عنها .

واعتقلت جماعة الحوثي عدداً من الناشطين والاعلاميين، ومنهم كامل الخوداني ورفاقه وهشام العميسي وعيسى العذري وعابد المهذري .

وأكدت مصادر أن المهلة التي اعطاها الرئيس المخلوع للحوثيين تنتهي مع انتهاء مهرجان ذكرى اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى أن قيام الحوثيين بعملية الاعتقال قد تأتي في خطوة إيقاف نشاط هؤلاء الاعلاميين والنشطاء خلال فترة إقامة المهرجان .

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