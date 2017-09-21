إدارة المرور بصنعاء تكشف حقيقة توافد السيارات القادمة لميدان السبعين

كشف مصدر في إدارة المرور الواقعة تحت حكم الانقلابيين في صنعاء حقيقة ممركبات السيارات التي حضرت إلى ميدان السبعين صباح يوم الخميس .

وقال المصدر أن الحوثيين اعلنوا عن قدوم أكثر من 10 الف سيارة إلى ميدان السبعين للمشاركة في احتفالياتهم، مشيراً إلى أن ما جاء على لسان الحوثيين من احصائية ليست صحيحة .

وأضح المصدر أن المركبات التي حضرت إلى ميدان السبعين يتراوح أجمالي عددها فوق الألف بقليل، مبيناً أن كل سيارة تحمل على متنها اثنين أو ثلاثة للترويج على قدوم حشود كثيرة وكبيرة للمهرجان .

ويحشد الحوثيون اليوم انصارهم في ميدان السبعين بصنعاء للاحتفال بذكرى النكبة والانقلاب على الشرعية اليمنية والتي تصادف تاريخ 21 سبتمبر من العام 2014م .

وانقلب الحوثيون على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي بعد أن فرضوا عليه الاقامة الجبرية وعلى وزرائه .

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