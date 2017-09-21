رئيس حكومة الحوثي وصالح يدعو السعودية والإمارات للحوار

احتشد الآلاف من مسلحي ميليشيات الحوثي، اليوم الخميس، في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، لتخليد الذكرى الثالثة لاحتلالها، فيما دعا رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني حكومتهم غير المعترف بها دوليًا كلا من السعودية والإمارات إلى الحوار.

ورفع المشاركون شعارات الميليشيات، إضافة إلى لافتات تدعو إلى الاحتفاء بما سمّوها “ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول 2014)”، في إشارة إلى تاريخ اجتياحهم للعاصمة.

وفي كلمة له أمام حشود الانقلابيين، قال عبد العزيز بن حبتور، رئيس ما تسمى بحكومة “الإنقاذ الوطني” (حكومة الحوثي- صالح)، إنه “على العالم أن يدرك أنه لا سلام قادمًا في اليمن، إلا إذا تم تفاهم حقيقي بشأن العاصمة صنعاء”.

وأضاف بن حبتور “الرياض وأبو ظبي معنيتان بالجلوس مع قيادات صنعاء لحل أي إشكالية، ونحن ندعو للحوار”.

وتسود تشديدات أمنية مختلف أحياء العاصمة اليمنية، خصوصًا الأماكن القريبة من مكان الحشد، مع انتشار دوريات لما تسمى “اللجان الشعبية” (مسلحون حوثيون)، وقوات أمنية موالية لجماعة الحوثي.

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