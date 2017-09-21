MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 21 سبتمبر 2017 05:10 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الشرطة الاسترالية تحذّر من هجوم كبير
أخبار وتقارير

الشرطة الاسترالية تحذّر من هجوم كبير

توضيحية
الخميس 21 سبتمبر 2017 02:15 صباحاً
(عدن الغد) وكالات :

حذّر مسؤول بارز في شرطة مكافحة "الارهاب" في استراليا اليوم الاربعاء، من هجوم كبير "لن يكون بالإمكان تفاديه" في استراليا، ونبّه إلى أن "أي شيء قد يحدث في أي وقت".

وتقول السلطات الاسترالية إنها منعت وقوع 13 هجوما على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، بينها مخطط في تموز الماضي، كان يهدف بحسب المعلومات إلى إسقاط طائرة باستخدام غاز سام او قنبلة يدوية الصنع مخبأة في آلة لفرم اللحمة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة القدس.

ونشرت كانبيرا الشهر الماضي ايضا استراتيجية وطنية لمساعدة منظمي الفعاليات على منع وقوع هجمات صدما بسيارات قد تستهدف أماكن عامة مزدحمة في اعقاب هجمات دامية في اوروبا.

وقال مساعد مفوض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز، مارك موردوك، كبير مسؤولي أجهزة مكافحة "الارهاب" في الولاية، لصحيفة ديلي تلغراف الصادرة في سيدني: "لا أود أن أقولها، لكن ذلك سيحدث، لا يمكن تفاديه".

وأضاف: "رغم كل العمل الجيد وكل ما تقوم به أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات، لا أريد ان أثير خوفا غير ضروري في المجتمع، لكن ذلك سيحدث".

ويزداد قلق كانبيرا من التطرف على اراضيها، ورفعت مستوى التحذير من وقوع هجمات في ايلول 2014 إلى درجة "محتملة" وهي الدرجة الثالثة على سلم من خمس درجات.

وهذا يعني ان "معلومات استخباراتية موثوقة قامت بدراستها وكالاتنا الامنية، تشير الى ان اشخاصا او مجموعات لا يزال لديها النية والقدرة على تنفيذ هجوم ارهابي في استراليا"، بحسب موردوك.

وقال إن من المخاطر الرئيسية عدم وجود المهاجمين على لائحة المراقبة لدى السلطات، على غرار رجلين من سيدني متهمين حاليا بالتخطيط لاسقاط طائرة تقوم برحلة دولية.

وأضاف: "وكالة الاستخبارات الداخلية تقول لنا إن ملامح المنفذ هو شخص منفرد، مجموعات صغيرة، أسلحة بدائية يسهل الحصول اليها مثل السكاكين والأسلحة النارية والسيارات".

وتابع: "هذه هي إذا ملامح الخطر الذي يشكلونه، ثم فجأة يظهر لدينا شيء مثل فرامة اللحمة".

وقال: "ما يعنيه ذلك أنه فيما مصادر الاستخبارات تقودنا في اتجاه معين، علينا ابقاء كل الاحتمالات مطروحة لانه في مجال هذا العمل، اي شيء يمكن ان يحدث في اي وقت".

في قلب سيدني، عاصمة الولاية، نشرت كتل اسمنتية بهدف صد أي هجمات بسيارات.

وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان للصحيفة إن حكومتها "تقوم بكل ما بوسعها للحفاظ على سلامة المواطنين إلى أقصى درجة ممكنة".

ووقعت عدة هجمات في سيدني في السنوات القليلة الماضية، منها هجوم على مقهى عام 2014 قتل فيه اثنان من الرهائن.


المزيد في أخبار وتقارير
الشرطة الاسترالية تحذّر من هجوم كبير
حذّر مسؤول بارز في شرطة مكافحة "الارهاب" في استراليا اليوم الاربعاء، من هجوم كبير "لن يكون بالإمكان تفاديه" في استراليا، ونبّه إلى أن "أي شيء قد يحدث في أي وقت". وتقول
إيران تقول إنها لا تتوقع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
تعهدت إيران يوم الأربعاء بألا تكون أول من ينتهك الاتفاق النووي وقالت إنها لا تتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس
ترامب: أمريكا ستدرس استئناف مساعدات عسكرية معلقة لمصر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حافلات قدمتها الإمارات تتعطل في اولى أيام تشغيلها
علي محسن الاحمر يكشف تفاصيل هروبه من صنعاء في العام ٢٠١٤
محمد علي الحوثي يستعرض وسط صنعاء بمدرعات التحالف العربي
الحوثيون يحددون السعر الجديد لاسطوانة الغاز في صنعاء
الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس والثلاثاء القادم إجازة رسمية
مقالات الرأي
كثر الحديث هذه الايام عن حالات الاخفاء القسري للعديد من الاشخاص الذين بات مصيرهم مجهول نظرا لما تمر به البلاد
لماذا الضالع بالذات ؟وما الذي تحتاجه الضالع اليوم؟الضالع أُولى المحافظات المحررة ، لها مكانة خاصة
فضيحة المدرعات الاصلاحية ، التي وصلت طلائعها اليوم الى ميدان السبعين بصنعاء، للمشاركة في احتفالات الحوثيين
مثل غيره من المتطرفين ، قد لا يلوم الحوثي نفسه أبدا بِمَا فعل منذ انطلاقة الرصاصة الأولى في 2004 مرورا باجتياح
لا شك ان الحملة الأمنية لاجتثاث الإرهاب في محافظة أبين والتي ينفذها الحزام الأمني وقوات التدخل السريع في
  يستشف المتابع غير العادي من خلال خطاب بعض القوى المتصارعة في اليمن ومن خلال أطروحات البعض من سياسيي تلك
الأرض هي العنصر الأبرز في ثروة المجتمع. ويقول عالم الإقتصاد المعروف آدم سميث في كتابه ثروة الأمم " أن الأرض هو
نُظمت صباح اليوم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن وقفة تضامنية تلفت نظر المجتمع المحلي بأفراده
 ترقبوا قريباً حملة أمنية !! نعم ..قريبا جداً .. وساعة الصفر قد حُددت.. وحُدِّد المكان والزمان.. وما بقي إلا
أعلم أن هذا المقال سينزعج منه عدد كبير من الكتاب والصحفيين العاملين في قطاع الإعلام، ولست آسفا على أياً من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
ريتاج في بيت عمر
الف مبروك التفوق
وفيات
صبرآ ال الحميدي و ال الجبري
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017