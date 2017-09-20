عباس يقول السلام بالشرق الأوسط أقرب في ظل مشاركة ترامب
(عدن الغد) رويرتز :
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء عن تفاؤله بشأن إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل هذا العام وقال إن التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضية ”سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط“.
ووجه عباس الشكر لترامب لاستقباله في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال عباس عبر مترجم ”إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جدية فخامة الرئيس أنه سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط خلال العام أو خلال الأيام القادمة إن شاء الله“.
وقال ترامب إن فريق مستشاريه يعمل بجد بالغ إزاء هذه القضية مثلما تعمل إسرائيل والسعودية ودول أخرى.
وأضاف ”أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية وسأكرس كل شيء لإنجاز ذلك الاتفاق“.
وتابع ”نحن عند منعطف بالغ الأهمية فهناك فترة زمنية محدودة وسنرى ما يمكننا فعله“.
وأشار عباس إلى أن الفلسطينيين التقوا بفريق ترامب أكثر من 20 مرة منذ أن تولى الرئيس الأمريكي منصبه في يناير كانون الثاني وقال إن حقيقة أن اليهود والمسلمين يحتفلون بعام جديد علامة إيجابية.
وأضاف ”هذه مصادفة حلوة أن نحتفل بعيدين في أربع وعشرين ساعة، إذن نحن نستطيع أن نتعايش للأبد“.
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