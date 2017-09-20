دعا السياسي اليمني البارز "ياسين سعيد نعمان" الى ضرورة اصلاح مسار الحكومة الشرعية اليمنية مؤكدا ان الخطوة الاساسية لتعزيز المسار نحو مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة هو تصحيح العلاقة داخل المنظومة المتكاملة التي تتكون منها هذه المقاومة .

وكان "نعمان" يتحدث حول ضرورة وجود قياة سياسية موحدة وخطاب متوافق في صف الحكومة الشرعية لمواجهة الطرف الانقلابي في اليمن.

وقال "نعمان" :" المسار الذي لا تتحكم به قيادة منسجمة تكثر فيه المتاهات . الوضع لا يحتمل المزيد من المتاهات . الصمت ازاء هذا الاختلال لا يخدم غير المشاريع المحبطة لآمال الناس في استعادة الدولة وتحقيق السلام .

المسألة تنظيمية ، ومن الخطأ أن نجرها إلى تفسيرات تتناقض مع ما رتبته التضحيات الضخمة من وشائج وعلاقات ومصالح تأخذ بعدها الاستراتيجي من حقيقة أن العمل المشترك في مقاومة الانقلاب لم يكن مجرد رغبة تحتمل الصواب أو الخطأ .. بل ويجب أن لا يفهم بأنه كذلك . لقد كان مبنياً على معطى إساسي واحد وهو أن ترك اليمن للمشروع الايراني سيكون كارثة على الجميع.

هل هذا التقدير لا يزال قائماً ؟

اذا كان كذلك ، فهل تجسد ذلك في رؤيا مشتركة وعلاقة تنظيمية وإدارية وسياسية تعكس العلاقة الاستراتيجية التي لا مفر منها ؟

المزيد في أخبار وتقارير الاعلان رسميا عن اللجنة التحضيرية لمليونية اكتوبر بساحة الحرية _ اسماء جرى عصر اليوم الاربعاء اجتماعا في اطار اللقاءات السابقة ضم ممثلون عن مكونات الحراك الجنوبي بساحة الحرية بخور مكسر بالعاصمة عدن .وتم في الاجتماع التشاور والتوافق ياسين سعيد نعمان يدعو لإصلاح مسار الحكومة الشرعية دعا السياسي اليمني البارز "ياسين سعيد نعمان" الى ضرورة اصلاح مسار الحكومة الشرعية اليمنية مؤكدا ان الخطوة الاساسية لتعزيز المسار نحو مقاومة الانقلاب واستعادة المقاومة الجنوبية تُسقط طائرة استطلاع حوثية في جبهة كرش (صور) تمكن اليوم أبطال المقاومة الجنوبية في جبهة حُمالة شمال غرب كرش من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للمليشيات الانقلابية. وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية