الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 10:03 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
أوضح الناشط الإعلامي والقيادي في الحراك الجنوبي أحمد الربيزي حقيقة الصورة التي يتداولها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الاخبار .
وقال السياسي الجنوبي أحمد الربيزي في تغريدة له على تويتر إن الصورة التي يتم تداولها للرئيس اليمني المخلوع علي صالح ماهي إلا فتشوب .
وأشار الربيزي إلى أن قيام الحوثيين بتداول صورة تظهر علي صالح معتقلاً تدل على أن العلاقة بين الحليفين قد وصل إلى العمق، مبيناً أن نشر هذه الصورة ترمز إلى المصير المحتوم لعفاش المتحالف معهم .
وتداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا، حيث تشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.
تعليقات القراء
277625
[1] اكتشفت الذره
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
هل الموضوع يحتاج للربيزي لمعرفة ذلك ..فشخص محدود الذكاء سيعرف مااكتشفه الجهبذ فهل الربيزي اترك مكتب البيض وفتح الكمبيوتر واخرج احدث ماتوصل اليه العلم وترك قضية الانفصال ليتفرغ لهذا الامر التافه الذي لايحتاج حتى لمفسر بسيط ليصل ماوصل اليه ..في التافهه تتصدرون وهذا يدل انكم يأئسون فالخبر لايسوى وانتم لاتسوون افلا تتذكرون تصريحاتكم الناريه وتنسون ..
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها