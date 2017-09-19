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قوات الشرعية اليمنية تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة على جبهتي حرض وبيحان

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:43 مساءً
( عدن الغد ) صحف :

استطاعت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع أفراد المقاومة الشعبية وبإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة على جبهة حرض الحدودية مع السعودية، وسط تراجع كبير في صفوف ميليشيات الحوثي .

 

 وأفاد موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني، نقلاً عن مصادر ميدانية “أن المعارك بين الطرفين، مستمرة منذ فجر أمس الاثنين وحتى عصر اليوم الثلاثاء، تمكنت خلالها قوات الجيش اليمني من الوصول إلى منطقه الحثيره” المحاذية من الجنوب لمدينة ميدي، كما تمكنت من استعادة أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض”.

 

وأشارت المصادر إلى أن “المعارك الدائرة على جبهة حرض عنيفة للغاية، نجم عنها مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، فضلاً عن فرار العناصر المتبقية باتجاه منطقة عبس، بالإضافة إلى تكبدهم خسائر فادحة في العدة والعتاد العسكري”.

 

ولفتت المصادر إلى أن الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي، بالتزامن مع المواجهات الميدانية، والتي استهدفت بإحكام التعزيزات العسكرية وكذلك أوكار الانقلابيين، بمثلث “عاهم” وجنوب غرب مدينة حرض، ساهمت بشكل كبير بترجيح كفة قوات الشرعية.

 

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني مساء الثلاثاء، مصرع 6 أشخاص من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادي ميداني بارز، وأصيب 8 آخرون، في مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في منطقة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

 

وقال مصدر عسكري “إن معارك عنيفة، اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إزاء هجوم شنته ميليشيات الحوثيعلى مواقع الجيش الوطني على جبهة الصفراء في بيحان”.

 

وأضاف المصدر: “قوات الشرعية قامت بعملية التفاف ناجحة، أجبرت على إثرها العناصر المتمردة، على الفرار من مواقع المواجهات”.


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قوات الشرعية اليمنية تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة على جبهتي حرض وبيحان
استطاعت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع أفراد المقاومة الشعبية وبإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة على جبهة حرض




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