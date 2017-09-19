MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 20 سبتمبر 2017 02:01 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير إدارة شركة طيران اليمنية توضح أسباب إلغاء إحدى رحلاتها من عدن
أخبار وتقارير

إدارة شركة طيران اليمنية توضح أسباب إلغاء إحدى رحلاتها من عدن

صورة من أرشيف (عن الغد)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:10 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :

تلقت صحيفة (عدن الغد) توضيحاً من قبل طيران اليمنية حول الرحلة رقم (600) التي كانت ممن المزمع انطلاقها من عدن صوب القاهرة بمصر يوم الخميس.

 

وجاء في توضيح الشركة :

 

توضيح بخصوص الرحلة رقم (600 )    

تود إدراة خدمات الركاب أن توضح للجمهور الكريم مايلي :-

بسبب عدم الحصول على تصاريح تشغيلية ليوم الخميس الموافق  14/9/2017  من قبل التحالف، تم إلغاء جميع الرحلات  ليوم الخميس الموافق 14/9/2017   وعدم الموافقة على تشغيل رحلات إضافية من عدن لاستيعاب المتأخرين تم تحويل المسافرين إلى مطار سيئون الدولي من رحلات الخميس.

استأجرت الشركة حافلتين من وكالة سفريات معتمدة لنقل الركاب من عدن إلى مطار سيئون الدولي  على اعتبار ان وصول الحافلتين سيكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وصلت الحافلة الأولي إلى سيئون الساعة  السادسة صباحاً للحاق  بالرحلة (606)سيئون القاهرة التي أصبح موعدها السادسة صباح السبت  فيما تأخرت الحافلة الأخرى بسبب ( تعطلها في الرمال) .

غادرت الرحلة المقررة إلى القاهرة الساعة (7) صباحً تحمل عدد (84 ) راكباً, ناقصاً (46) راكباً,   حيث وهذه الرحلة التي كانت مخصصة  للمسافرين ذهاباً الذين وصلوا إلى سيئون الساعة ( 8) صباح السبت  بعد مغادرة الرحلة متاخرة بساعة  حيث ولدى الطائرة جدول تشتغل عليه إلى سيئون ونظراً لعدم وجود إمكانية في مطار سيئون للإقلاع الليلي   .

وعليه تم  تسكين الركاب (46) المتأخرين  في فندق  على حساب الشركة شاملاً الوجبات  حتى يتم ترتيب سفرهم  على ثلاث رحلات حسب إمكانية الرحلات المجدولة, حيث تواجه اليمنية مشكلة في الحصول على تصاريح  لرحلاتها من قبل التحالف , ولأسباب لامجال لشرحها هنا :

تؤكد الشركة للجمهور الكريم حرصها  الدائم على أداء مسئوليتها كما عودتكم بكل ثقة والتزام وإخلاص نحو واجبها الوطني  وخدمة عملائها رغم الظروف بالغة الصعوبة التي تعمل فيها وتعتذر عن أي تقصير خارج عن إرادتها وتعد بأن تبقى دائما عند حسن الظن.


المزيد في أخبار وتقارير
استشهاد 32 طفلاً عن طريق القنص في تعز خلال عامي 2016-2017
قال الصحفي غمدان اليوسفي "ان جرائم القناصين في اليمن بدأت في العام 2011 وتحديدا من مجزرة جمعة الكرامة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء حين قتلت قوات صالح 53 متظاهراً
الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً
أوضح الناشط الإعلامي والقيادي في الحراك الجنوبي  أحمد الربيزي حقيقة الصورة التي يتداولها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الاخبار . وقال السياسي
قوات الشرعية اليمنية تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة على جبهتي حرض وبيحان
استطاعت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع أفراد المقاومة الشعبية وبإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة على جبهة حرض


تعليقات القراء
277571
[1] اسباب تدهور مطار عدن
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
جميل ياسين | عدن
القصة ومافيها ان مطار عدن و اليمنية يحتاجو وبشدة لعملية تجديد للدماء .. مرت العقود و توالت و الأنظمة تطورت في مطارات العالم حتى في الدول الفقيرة والأدنى منا ولايزال طيران اليمتية يدار بطريقة متخلفة وبدائية وموظفيها اصبحو غير قادرين على مواكبة العصر وءلك لسببين هما : - التقدم الواضح في سن اغلب موظفي المطار واليمنية في عدن. - حتى الموجودين من الكوادر الشابة الأغلبية منهم دخلو بالواسطة ولايمتلكون اي مؤهلات تناسب الوظيفة . المعاملة السيئة و التخبط المستمر الذي يعاني منها الناس في مطار عدن سببها الرئيس لضعف الكادر وعدم توفر الكفاءات ..

277571
[2] حتى متى ياحكومة العشوائية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
مواطن | المظلومة
الاستهتار صار شىء عادي بسبب حكومة الكذب والفساد هل عذاب المواطنين من اولويات الرئيس وحكومته المغتربه كل يوم قصه واذا دول التحالف تتحكم بكل شىء واين كرامت الشعب يافاسدين اخجلوا من انفسكم والشعب لن يرضى والقدر معه وسوف ينتقم منكم جميعاً والله المستعان



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح
نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح
الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً
هل اعتقل الحوثيون صالح فعلا ؟
عرض الصحف البريطانية -الغارديان: الأمير الشاب في صعود ومملكته في فوضى
مقالات الرأي
أعلم أن هذا المقال سينزعج منه عدد كبير من الكتاب والصحفيين العاملين في قطاع الإعلام، ولست آسفا على أياً من
اذا عدنا الى الخلف قليلا وتذكرنا تاريخ الصراع في الجنوب العربي وابرزنا بصدق وأمانة ما هي كانت اهم الاسباب
في وسط نقاش ثنائي , فاجأني سؤالُه !, كم تستلم من حميد الأحمر ؟ . قلت : لا أستلم شيئا . قال : ومن الزنداني ؟ . قلت : لا
لا احد بمنأى عن ملامسة ما هو حادث منذ سنوات عديدة والى يومنا هذا، من تدمير في العملية التعليمة في المحافظات
قبل أيام كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن مسؤول عسكري إيراني أن الحرس الثوري أرسل، ويرسل، قادة ومدربين إلى ساحات
دولة الإمارات الشريك القوي للرياض في حرب اليمن ، وهي أكثر الدول فاعلية في الحرب ، أداءها العسكري والمدني
جلست فترة كنت كل ما اصحي الصباح اروح عند ابو الخمير واخذ لي قلص شاي وحبتين خمير واشتري صحيفة عدن الغد من مكتبة
من خلال متابعتي للأحداث في اليمن الذي كان سعيدًا في يوم من الأيام.. أُصُاب بالحيرة والإحباط ولا أجد إجابة عن
بالامس القريب كانت شبوة وقبلها عدن والمكلا ولحج ويافع وغيرها ، واليوم ابين ، هكذا ترسم اللوحة كاملة، فالأمن
استطيع القول إن جل أبناء الجنوب (بوعي او بدون وعي) لم يبرعوا في شيء أكثر من براعتهم في صناعة الخصومات والأحقاد
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك دخولك القفص الذهبي يا هيثم
مبارك دخولك القفص الذهبي يا أيمن
وفيات
البقاء لله
صبرا آل الخماري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017