بحضور الرئيس هادي.. انطلاق القمة الـ(72) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 06:14 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعدد من زعماء العالم.
وأفتتحت الجلسة الأولى بكلمة القاها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس.
وسيلقي فخامة الرئيس خلال أعمال القمة كلمة بلادنا التي ستتناول جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن وما يمر به شعبنا من معاناة جراء الحرب الانقلابية الظالمة التي يقودها المتمردين والقوى الداعمة لهم في غطرسة وتعنت على قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 2216 .
تعليقات القراء
277549
[1] يا ربي ما يرقدش هذه المرة!
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
فضحنا في القمة العربية الاخيرة!
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