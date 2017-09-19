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اليمن : الاستعداد للبدء بحملة تلقيح ضد الكوليرا

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 05:27 مساءً
(( عدن الغد )) خاص :

اعلنت منظمة الصحة العالمية استعدادها لبدء "حملة" تلقيح ضد الكوليرا في اليمن، حيث أدى انتشار الوباء إلى وفاة أكثر من ألفي شخص.

 

تستعد منظمة عالمية للبدء في حملة تلقيح ضد وباء الكوليرا في اليمن، حيث جاء ذلك على لسان الدكتور دومينيك لوغروس، المسؤول عن التصدي للكوليرا في دائرة الأمراض المعدية والأوبئة في منظمة الصحة العالمية، والذي قال: "نجري مفاوضات مع المسؤولين اليمنيين".

 

وأضاف لوغروس في مؤتمر صحافي عقده في جنيف: "الفكرة هي أن نبدأ بحملة متواضعة نسبيا، ونرى كيف تجري الأمور والنتائج، حتى نمضي بعد ذلك قدما في حملات أكبر".

 

يذكر أن اليمن قدموا طلبا إلى منظمة الصحة العالمية لإرسال لقاحات.

 

وقال لوغروس إن "مليون جرعة من اللقاحات شحنت في يونيو الماضي، لكنهم غيروا رأيهم في نهاية المطاف، لذلك أعدنا توزيع الجرعات في جنوب السودان والصومال"، كاشفا أن شكوك السلطات اليمنية حيال اللقاح ضد الكوليرا "لم تكن قليلة".

 

وأوضح المسؤول الأممي، أن القرارات "صعبة في كل البلدان عمليا. إنه مرض عادة ما يتم التحكم فيه من خلال مراقبة مياه الشرب، واللقاح يشكل عملية تدخل، وبمجرد أن ينخرط البلد في استخدام العلاج، سرعان ما يرى النتائج التي عادة ما تكون لافتة".

 

وأدى إنهيار البنى التحتية في اليمن بعد أكثر من سنتين من حرب أهلية بين الحكومة الشرعية و جماعة "أنصار الله" الحوثية التي تسيطرعلى العاصمة صنعاء، إلى تفشي وباء الكوليرا.

 

وأحصي في اليمن نحو 690 ألف حالة مشبوهة.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر "عدد الحالات المشبوهة قد يناهز 850 ألفا حتى نهاية العام الجاري".


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