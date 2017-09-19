خدعة.. الحوثيون يجردون صالح من حرسه

ابتدعت ميليشيات الحوثي «حيلة» مبتكرة، لسحب ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل، والموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، من العاصمة صنعاء، في إطار خطواتها التدريجية والمستمرة منذ تفاقم الخلافات في 24 أغسطس الماضي، مع شريكها الأساسي في الانقلاب لتنفيذ ضربتها القاضية والأخيرة.

وأكدت مصادر في الحرس الجمهوري المنحل، أن ميليشيات الحوثي التي تسيطر على وزارة الدفاع في صنعاء، أبلغت مجموعة كبيرة من الضباط والجنود الموالين للمخلوع، الخميس الماضي، أنها ستسلم مرتباتهم المتوقفة منذ حوالي عام، وأن عليهم الذهاب إلى محافظة ذمار (120 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، لاستلامها.

وأوضحت المصادر، أن «خدعة الحوثيين» الكاذبة، دفعت بالفعل بعدد منهم للسفر إلى ذمار، حيث المكان الذي تم تحديده لاستلام مرتباتهم، وعقب وصولهم، احتجزتهم ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بذمار وجردتهم من هواتفهم وهوياتهم الشخصية.

ونقل موقع «العاصمة أونلاين» الإخباري المحلي، عن مصدر خاص، أن الضباط لم يحصلوا على رواتبهم «بحسب الخدعة الحوثية» وإنما استدرجتهم الميليشيات لإبعادهم عن صنعاء، تحسباً لإعاقة أي تحرك عسكري محتمل للمخلوع ضدهم.