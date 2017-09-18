نعمان ينتقد منع فريق من البي بي سي من الوصول الى عدن
الاثنين 18 سبتمبر 2017 11:58 مساءً
لندن ((عدن الغد) خاص:
لندن ((عدن الغد) خاص:
انتقد السفير اليمني في بريطانيا والامين العام للحزب الاشتراكي اليمني "ياسين سعيد نعمان" قرار منع طاقم من هيئة الاذاعة البريطانية من الوصول الى "عدن".
وقال "نعمان" معلقا على الحادثة :" يأتي الى السفارات اليمنية الصحفيون والإعلاميون من مختلف المؤسسات الإعلامية فنمنحهم التأشيرات بموافقة وزارة الخارجية التي تتفاعل مع الطلب بصورة سريعة وفقاً لتعليمات وزير الخارجية .
وعندما يأخذ الصحفي أو المجموعة الإعلامية التأشيرة ، تتدخل جهات غير معروفة لمنعهم من ركوب الطائرات التي كانوا قد اعدوا أنفسهم للسفر على متنها كما حدث مؤخراً مع وفد البي بي سي في جيبوتي .
"إنه عمل غير صالح" ...
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