نعمان ينتقد منع فريق من البي بي سي من الوصول الى عدن

انتقد السفير اليمني في بريطانيا والامين العام للحزب الاشتراكي اليمني "ياسين سعيد نعمان" قرار منع طاقم من هيئة الاذاعة البريطانية من الوصول الى "عدن".

وقال "نعمان" معلقا على الحادثة :" يأتي الى السفارات اليمنية الصحفيون والإعلاميون من مختلف المؤسسات الإعلامية فنمنحهم التأشيرات بموافقة وزارة الخارجية التي تتفاعل مع الطلب بصورة سريعة وفقاً لتعليمات وزير الخارجية .

وعندما يأخذ الصحفي أو المجموعة الإعلامية التأشيرة ، تتدخل جهات غير معروفة لمنعهم من ركوب الطائرات التي كانوا قد اعدوا أنفسهم للسفر على متنها كما حدث مؤخراً مع وفد البي بي سي في جيبوتي .

"إنه عمل غير صالح" ...

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