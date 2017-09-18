التحالف العربي يعلن تنفيذ “عمليات نوعية “لتأمين حدود السعودية ضد الحوثيين

أعلن التحالف العربي، مساء الإثنين، عن تنفيذ “عمليات نوعية” ضد ميليشيات الحوثي، لتأمين الحدود الجنوبية للسعودية، والتي تشهد تصعيدًا بين الجانبين، هو الأعنف منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن التحالف “نفذ عمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي لتأمين حدود السعودية وسط خسائر كبيرة في صفوفهم”، وفقًا لفضائية “العربية” السعودية.

وأشار المالكي إلى أن العمليات العسكرية في الشريط الحدودي أسفرت عن أسر عدد من الحوثيين، من دون إيراد رقم محدد لعدد الأسرى أو القتلى.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت السلطات السعودية عن مقتل ثالث جندي خلال أسبوع، ليرتفع عدد قتلى المملكة عند الشريط الحدودي إلى 74 عسكريًا منذ 10 مايو/أيار الماضي، في أكثر جبهات الحرب استنزافًا، وفقًا لإحصاء للأناضول، نقلًا عن مصادر سعودية رسمية.

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