رئيس الوزراء يصل محافظة المهرة
صورة لوصول بن دغر الى المهرة يوم الاثنين
الاثنين 18 سبتمبر 2017 12:57 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
وصل ظهر يوم الاثنين رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى محافظة المهرة على رأس وفد حكومي لزيارة المحافظة .
وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن دغر وصل على متن الطائرة الرئاسية برفقة عدد من الوزراء حيث كان في استقبالهم محافظ المهرة محمد عبدالله كدة وعدد من المسئولين.
ويواصل بن دغر زيارته لعدد من المحافظات منذ اكثر من اسبوعين .
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