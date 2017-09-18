صورة لوصول بن دغر الى المهرة يوم الاثنين

وصل ظهر يوم الاثنين رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى محافظة المهرة على رأس وفد حكومي لزيارة المحافظة .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن دغر وصل على متن الطائرة الرئاسية برفقة عدد من الوزراء حيث كان في استقبالهم محافظ المهرة محمد عبدالله كدة وعدد من المسئولين.

ويواصل بن دغر زيارته لعدد من المحافظات منذ اكثر من اسبوعين .

المزيد في أخبار وتقارير هروب مسؤول كبير من صنعاء ووصوله إلى القاهرة كشف رئيس لجنة الرقابة فيما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين عن هروب مسؤول كبير من العاصمة اليمنية صنعاء. وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين علي العماد أن اليمنيون يسخرون من نتائج الثانوية العامة سخر المئات من اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعية من النتائج المعلنة للثانوية العامة مؤخرا بقسميها العلمي والادبي. وقال عدد من اولياء الامور في احاديث لصحيفة رئيس الوزراء يصل محافظة المهرة وصل ظهر يوم الاثنين رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى محافظة المهرة على رأس وفد حكومي لزيارة المحافظة . وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن دغر وصل على متن الطائرة