صحيفة سعودية: الرئيس هادي يناقش مع الجنايات الدولية محاكمة صالح والحوثي
الاثنين 18 سبتمبر 2017 12:17 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
أفصح مصدر رئاسي يمني لـ«عكاظ» السعودية، أن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي بدأها أمس (الأحد) إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، ستناقش خطوات السلام القادمة، ودور المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الأممية الصادرة تحت البند السابع.
وأوضح المصدر، أن لقاءات مكثفة سيعقدها الفريق الرئاسي على هامش الزيارة لبحث ملفات عدة، أبرزها جرائم وانتهاكات ميليشيات الانقلاب، نتائج تحقيقات الفريق الدولي، وآلية تقديم محاكمة مجرمي الحرب الحوثي والمخلوع، إضافة لمناقشة الملفات الإنسانية والإغاثية والحلول الممكنة لإنعاش الاقتصاد اليمني المنهار.
وتوقع المصدر، أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب اليمني، وتضع حداً للتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني والمنطقة.
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