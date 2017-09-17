صحافي جنوبي: الإمارات الحليف الأبرز للجنوب ودورها محل ترحيب
عدن(عدن الغد)خاص:
قال الصحافي الجنوبي صالح أبوعوذل رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن "إن دور الإمارات العربية المتحدة في الجنوب والعاصمة عدن محل ترحب من أغلب القوى السياسية الجنوبية، وهي تعد الحليف الأبرز للجنوب اليوم بعد ان تنصلت العديد من الدول الشقيقة والصديقة عن القضية الجنوبية".. مؤكدا ان ما تقوم به أبوظبي من جهود انسانية واغاثية ودعم للأجهزة الأمنية كان رائدا نظرا للنهج الذي غرسه المرحوم الشيخ زايد بن سلطان في ابناء الإمارات".
وأوضح أبوعوذل في تصريح لـ(عدن الغد) "أن حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها الناس في الجنوب ما كان لها ان تتحقق لولا الجهود العظيمة لدولة الامارات العربية المتحدة التي قدمت الدم قبل المال، وساهمت بشكل كبير في بناء الأجهزة الأمنية ودعم القطاعات العسكرية واعادة تأهيل المرافق الحيوية واعادة الحياة الى الكثير من المؤسسات التي دمرها الاحتلال اليمني وابرزها مؤسسة النقل البري وغيرها".
وتابع "لعلنا نتذكر التدخل العسكري من قبل القوات المسلحة الإماراتية التي ساندت القوات الجنوبية وتحقق النصر العظيم بدحر الحوثيين واتباع صالح من الجنوب، وتلى ذلك تطهير عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة من العناصر المسلحة، وهي بكل تأكيد جهود لن ينكرها الا جاحد.
وقال "إن القوى السياسية تشيد بدور الإمارات وما تقوم به في الجنوب محل ترحيب كبير، والجنوبيون يعدون أبوظبي اليوم الحليف الأبرز بعد ان تنصلت عن قضيتهم العديد من البلدان الشقيقة والصديقة.
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