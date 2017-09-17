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أخبار وتقارير

صحافي جنوبي: الإمارات الحليف الأبرز للجنوب ودورها محل ترحيب

الزميل صالح أبوعوذل رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن
الأحد 17 سبتمبر 2017 06:39 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

قال الصحافي الجنوبي صالح أبوعوذل رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن "إن دور الإمارات العربية المتحدة في الجنوب والعاصمة عدن محل ترحب من أغلب القوى السياسية الجنوبية، وهي تعد الحليف الأبرز للجنوب اليوم بعد ان تنصلت العديد من الدول الشقيقة والصديقة عن القضية الجنوبية".. مؤكدا ان ما تقوم به أبوظبي من جهود انسانية واغاثية ودعم للأجهزة الأمنية كان رائدا  نظرا للنهج الذي غرسه المرحوم الشيخ زايد بن سلطان في ابناء الإمارات".

 

وأوضح  أبوعوذل في تصريح لـ(عدن الغد) "أن حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها الناس في الجنوب ما كان لها ان تتحقق لولا الجهود العظيمة لدولة الامارات العربية المتحدة التي قدمت الدم قبل المال، وساهمت بشكل كبير في بناء الأجهزة الأمنية ودعم القطاعات العسكرية واعادة تأهيل المرافق الحيوية واعادة الحياة الى الكثير من المؤسسات التي دمرها الاحتلال اليمني وابرزها مؤسسة النقل البري وغيرها".

 

وتابع "لعلنا نتذكر التدخل العسكري من قبل القوات المسلحة الإماراتية التي ساندت القوات الجنوبية وتحقق النصر العظيم بدحر الحوثيين واتباع صالح من الجنوب، وتلى ذلك تطهير عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة من العناصر المسلحة، وهي بكل تأكيد جهود لن ينكرها الا جاحد.

 

وقال "إن القوى السياسية  تشيد بدور الإمارات وما تقوم به في الجنوب محل ترحيب كبير، والجنوبيون يعدون أبوظبي اليوم الحليف الأبرز بعد ان تنصلت عن قضيتهم العديد من البلدان الشقيقة والصديقة.


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تعليقات القراء
277020
[1] والنعم
الأحد 17 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
مالاقيتم الا صاحبكم هذا ..شكلك بحثت حتى في المستنقعات..

277020
[2] حسبنا الله ونعم الوكيل
الأحد 17 سبتمبر 2017
ابو زياد | الجمهوريه العربيه اليمنية
مصيبه ورب الكعبة إن فيه ناس يرضاء على أرضه وناسه وربعه الإحتلال والذل والإهانة بس انا أسألك بالله تقول لي كم هانت من رجالكم وربعكم كم ذلت ودعست كم ولا تخاف ولاتستعجل الدور بايجي عليك وعلى أمثالك والأيام بيننا وغدا لناظره لقريب



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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